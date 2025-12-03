Logró 68 nocauts en 75 peleas y se ganó el respeto de Muhammad Ali; así fue su récord

El boxeo es uno de los deportes más vistos y populares a nivel mundial, y lo anterior guarda estrecha relación con la cantidad de deportistas de élite que parecen no ser de este mundo. Un ejemplo de ello es Earnie Shavers, quien se ganó el respeto total de Muhammad Ali gracias a su estupenda pegada.

Earnie Shavers estuvo en el boxeo profesional durante tres décadas distintas (de forma regular de 1969 a 1983). En esta cantidad de años el estadounidense destacó del resto por la brutal pegada que tuvo, misma que lo hizo ganar la gran mayoría de sus combates mediante la vía del cloroformo.

¿Quién fue Earnie Shavers, boxeador que se ganó el respeto de Muhammad Ali?

Nacido el 1 de agosto de 1944 en Garland, Alabama, Earnie Shavers fue considerado durante mucho tiempo uno de los boxeadores con las pegadas más brutales dentro del ring. De hecho, estrellas mundiales como Muhammad Ali tenían un respeto profundo por él gracias al impacto de sus golpes.

Earnie Shavers demolished Ken Norton in the first round on March 23, 1979 in Las Vegas to earn a rematch with heavyweight champion Larry Holmes .

VC: VINTAGE BOXING™️ pic.twitter.com/VKUolaZo5p — William Dettloff (@WilliamDettloff) March 24, 2025

Shavers fue un boxeador activo durante 14 años y, posteriormente, volvió en dos años distintos. En total, el norteamericano disputó 89 combates de índole profesional, mismos de los cuales obtuvo la victoria en 74 ocasiones concretando, así, una carrera exitosa.

Lo verdaderamente llamativo de su etapa como boxeador fue el hecho de que, de esas 74 victorias, 68 se dieron por la vía del nocaut y las restantes por decisión. Por si esto fuera poco, se sabe que de las 68 peleas obtenidas por KO, 23 de las mismas se dieron apenas en el primer asalto.

¿Por qué no es considerado uno de los mejores de todos los tiempos?

Posiblemente esta distinción nunca llegó porque, a lo largo de su carrera como profesional, Earnie Shavers también cayó en distintas ocasiones, sumando un total de 14 derrotas en su etapa . De estas, seis fueron por decisión de los jueces, mientras que las restantes mediante la vía del cloroformo.