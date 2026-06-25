Dónde y en qué estadio se juega el partido Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026

Ecuador y Alemania disputan uno de los partidos más importantes del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se juega este jueves 25 de junio en el Estadio de New York/New Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Ecuador está necesitado de un triunfo histórico para seguir con vida en el torneo, mientras que Alemania llegará al duelo ya clasificado como primero de su grupo. El partido tiene horario de inicio a las 16:00 horas tiempo local, lo que equivale a las 14:00 horas del centro de México. Para la afición ecuatoriana, el juego arranca a las 15:00 horas de Quito.

Dónde se juega Ecuador vs Alemania

El partido entre Ecuador y Alemania se juega en East Rutherford, Nueva Jersey, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Nueva York. Por ese motivo, FIFA identifica la sede como New York/New Jersey Stadium, aunque el inmueble es conocido comercialmente con otra denominación.

Ecuador y Alemania jugarán en Nueva Jersey

Esta sede es una de las más relevantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. Además de recibir partidos de Fase de Grupos, el estadio forma parte del calendario principal de la competencia y tendrá actividad en varias instancias del torneo. En el caso de Ecuador vs Alemania, el duelo corresponde al partido 56 de la Fase de Grupos.

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En qué estadio juegan Ecuador vs Alemania

Ecuador vs Alemania se juega en el Estadio de New York/New Jersey, casa habitual de los New York Giants y New York Jets de la NFL. Para esta edición de la justa mundialista, FIFA utiliza esta denominación por cuestiones comerciales y de nomenclatura oficial del torneo.

El inmueble está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, pero su cercanía con Nueva York lo convierte en una de las sedes con mayor exposición internacional. Para este encuentro, el estadio abre sus puertas desde las 13:00 horas locales, mientras que los estacionamientos operan desde el mediodía.

Cómo llegan Ecuador y Alemania al partido del Grupo E

Alemania llega al cierre del Grupo E con paso firme, luego de vencer a Curazao y Costa de Marfil en sus primeros partidos. Con esos resultados, el equipo europeo aseguró su clasificación a los 16avos de Final y el liderato de su sector.

Ecuador, en cambio, llega con mayor presión. La selección sudamericana perdió ante Costa de Marfil y empató sin goles contra Curazao, por lo que necesita sí o sí un triunfo ante Alemania para sostener sus posibilidades en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Datos del partido Ecuador vs Alemania