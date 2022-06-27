Rivalidad con Golovkin es la más importante para Canelo: Eddy Reynoso

La rivalidad que han construido Canelo Álvarez y Gennady Golovkin quedará por siempre en la historia del boxeo, pues ahora que están próximos a concretar su trilogía, Eddy Reynoso afirmó que el kazajo es el rival más importante al que se ha medido Saúl.

El próximo sábado 17 de septiembre, la T-Mobile Arena abrirá sus puertas para albergar la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, misma donde el mexicano buscará mantener su ‘invicto’, pues suma un empate y una victoria ante ‘GGG’.

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Eddy Reynoso habla de la rivalidad entre Canelo y Golovkin

En entrevista con Rodolfo Vargas, Eddy Reynoso habló de lo que ha implicado para la carrera de Saúl medirse ante Gennady Golovkin, rival al que considera piza clave en la trayectoria del mexicano.

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Además de esto, afirma que Canelo Álvarez se verá muy diferente a como lo hemos visto en peleas anteriores, pues será más agresivo y esperan que esta vez el resultado los favorezca con un KO.

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