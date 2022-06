“No puedo respetar a Golovkin"; Canelo Álvarez tras intensa conferencia

Este día tuvo lugar la segunda conferencia de prensa entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, misma donde el pugilista azteca encendió la pelea que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, pues comentó que ‘él no puede respetar a ‘GGG’’ y toma este tiro como algo ‘personal’.

La T-Mobile Arena será la sede de este tercer enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, trilogía que ha dado mucho de qué hablar con el paso de los años y que por fin volverá a reunir a estos boxeadores.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 | Conferencia de prensa en Los Angeles

Las declaraciones de Canelo Álvarez en conferencia

Rodeados de múltiples medios de comunicación, donde Box Azteca estuvo presente, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre la pelea que sostendrá ante ‘GGG’, donde se notó serio y confiado en que podrá ganar, pero de igual forma arremetió contra Golovkin.

“Me gusta respetar a mis oponentes cuando ellos me respetan a mí, no necesito hacer ese tipo de cosas para conseguir PPV. Me gustaría poder respetar a Gennady Golovkin pero no es así. Esta pelea es personal”, comentó Saúl en conferencia de prensa.

El boxeador mexicano recalcó que en este tercer enfrentamiento lo dejará todo en el ring y que será su mejor exhibición, hasta ahora, ante Gennady Golovkin, donde reconoce que es un buen rival, pero aún así piensa salir con la mano en alto.

“Voy a prepararme en el gimnasio al 100%. Me siento confiado, él sabe (Golovkin) que soy diferente, pero ahora verá a alguien más fuerte. Ya quiero que sea 17 de septiembre. Esta pelea será la mejor que hayan visto”, dijo Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, quien domina la división de las 168 libras, se medirá ante Gennady Golovkin el próximo sábado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena, pelea que podrás ver a través de Azteca 7, el sitio de aztecadeportes.com y la app oficial de Azteca Deportes.