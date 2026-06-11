Para la FIFA este jugador es el capitán de México y lo hizo notar con un contundente mensaje

César Montes fue protagonista en el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El zaguero central fue el capitán del equipo de Javier Aguirre durante su estreno en la justa mundialista y todos los reflectores apuntaron sobre la tarjeta roja que recibió en los minutos finales del duelo contra Sudáfrica. Su actuación enaltecieron unas palabras de la propia FIFA sobre quién debe ser el capitán de la Selección Mexicana.

Durante el último tiempo hubo mucho debate sobre quién debe ser el jugador que porte el gafete de capitán dentro del combinado azteca. Hoy este título le pertenece al defensor Montes, pero muchos creen que Johan Vásquez, líder del Genoa de Italia, debe ser el capitán de México. Sin embargo, el brazalete debería pertenecer a Edson Álvarez, según la visión de la misma FIFA.

FIFA promueve a Edson Álvarez como capitán de México

La cuenta oficial de la FIFA en español compartió una publicación en redes sociales durante la previa del juego entre México y Sudáfrica. En la misma, señala que el jugador del Fenerbahçe es el capitán de la Selección Mexicana, generando repercusión entre los aficionados. “El capitán, listo para jugar en casa”, fue lo que soltó el ente organizador junto a una imagen de Álvarez con la indumentaria del seleccionado nacional.

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El posteo realizado por la FIFA abrió el debate entre los aficionados mexicanos. Una buena parte de los comentarios señala que Johan Vásquez debería ser el dueño del gafete, mientras que otros coinciden en que Edson no debe ser el capitán de la Selección Mexicana. Lo cierto es que fue César Montes quien, finalmente, lució la cinta en el debut mundialista de México, partido que no recordará con una sonrisa pese a la victoria.

El capitán, listo para jugar en casa. ❤️🇲🇽#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7TsAubStFB — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 10, 2026

La tarjeta roja de César Montes ante Sudáfrica

César Montes vio la tarjeta roja directa sobre el final del México vs Sudáfrica, en el debut del combinado azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La expulsión llegó en tiempo añadido, alrededor del 90+2, cuando el defensor cortó una contra sudafricana con una falta fuerte. México ya ganaba 2-0 y Sudáfrica jugaba con nueve hombres.

La jugada dejó una nota negativa en una noche histórica para México, que ganó el partido inaugural con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Por tratarse de roja directa, Montes queda suspendido automáticamente al menos un partido y no estaría disponible para enfrentar a Corea del Sur, salvo resolución distinta de FIFA.

|MEXSPORT

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