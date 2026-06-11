México vs Corea del Sur: ¿Quién jugará en lugar de César Montes después de su expulsión?

A pesar del alivio que significó el triunfo de México en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la incertidumbre comenzó a crecer a raíz de la expulsión de César Montes. El zaguero central del combinado azteca vio la tarjeta roja en los minutos finales del duelo contra Sudáfrica y ahora la principal duda que todo aficionado mexicano tiene en su cabeza es: ¿quién será su reemplazo en el próximo juego contra Corea del Sur?

Corría el primer minuto de los siete que agregó el árbitro Wilton Sampaio cuando el capitán de México detuvo una jugada prometedora de Sudáfrica justo antes de que el delantero rival ingrese al área mexicana. El juez central dentro del Estadio Ciudad de México no dudó a la hora de decidir mostrar la tarjeta roja hacia César Montes, quien terminó abandonando el terreno de juego, prácticamente, sin protestar. Ahora la duda está en su reemplazo.

|Instagram:cjasib

El jugador que corre con ventaja para reemplazar a César Montes

Javier Aguirre tendrá dos opciones para reformular la última línea del combinado nacional de cara al próximo partido. La más probable de todas es incluir al experimentado Edson Álvarez a la zaga, junto al ya conocido Johan Vásquez. Esta opción aparece como la más tentadora para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, siempre y cuando decidan mantener el esquema actual con cuatro defensores en la línea de fondo.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, existe la posibilidad de que el ‘Vasco’ Aguirre de un “volantazo” y cambie el armado del equipo para el juego contra los surcoreanos. Y es que Luis Romo podría sumarse a la zaga central, además de Edson Álvarez en el próximo encuentro de México. Esta opción emerge en caso de que el cuerpo técnico opte por una línea de tres defensores con el futbolista de Chivas como pivote en el centro de la defensa.

De todos modos, el principal “beneficiado” a raíz de la roja que recibió Montes en el duelo contra Sudáfrica es Edson. El futbolista del Fenerbahçe llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con pocas opciones de ser titular debido al poco rodaje que tuvo en Turquía los últimos meses. Sin embargo, tendrá la posibilidad de mostrarse ante Corea del Sur y ganarse la confianza de Aguirre.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.