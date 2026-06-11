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Cuántos partidos se perderá César Montes por la tarjeta roja en el partido vs. Sudáfrica

El defensa central salió expulsado en los minutos finales tras cometer una falta a las afueras del área

Cuántos partidos se perderá César Montes por la tarjeta roja en el partido vs. Sudáfrica
Cuántos partidos se perderá César Montes por la tarjeta roja en el partido vs. Sudáfrica|@cjasib

Escrito por: José Alejandro | DR

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un gran resultado para el equipo mexicano al arrancar en casa con un triunfo. Sin embargo, el “negrito del arroz” fue la tarjeta roja a César Montes, hecho que le costará perderse el partido del 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

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