Cuántos partidos se perderá César Montes por la tarjeta roja en el partido vs. Sudáfrica

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un gran resultado para el equipo mexicano al arrancar en casa con un triunfo. Sin embargo, el “negrito del arroz” fue la tarjeta roja a César Montes, hecho que le costará perderse el partido del 18 de junio ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.