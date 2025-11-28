Edson Álvarez, con nivel de estrella mundial: la relación con sus rivales sorprende en Europa

La Selección Mexicana –que tiene una estadística que nadie quiere saber– cuenta con grandes jugadores en su plantilla y algunos de ellos ya se están destacando en Europa. Un ejemplo claro de esto es Edson Álvarez, el pivote de 28 años que se destaca en el Fenerbahçe. De hecho, hasta sus compañeros de equipo y, peor aún, hasta sus rivales lo halagan.

Ya lejos de aquella agresión sufrida en Fenerbahçe, Edson Álvarez se encuentra cada vez más cómodo en Turquía, gracias a que su equipo compite al máximo en su liga (pelea el liderato con Galatasaray) y también en la Europa League. De hecho en el empate 1-1 contra el Ferencváros de Hungría mostró un nivel de clase mundial, por lo que fue elogiado hasta por rivales.

Instagram Edson Álvarez / @edsonnalvarez Edson Álvarez en Fenerbahçe

Tan bueno fue el partido del mexicano de 28 años con pasado en Club América que los propios futbolistas del equipo rival, Ferencváros, aseguraron que fue el mejor jugador del campo de juego. Al menos eso fue lo que le contó una reportera en zona mixta. El ‘Machín’ se ganó los elogios de los futbolistas del otro equipo y compañeros de profesión.

Los números de Edson Álvarez en el partido de Europa League

De acuerdo a las estadísticas brindadas por el sitio SofaScore, especializado en análisis de rendimiento deportivo, los números de Edson Álvarez en Fenerbahçe - Ferencváros fueron los siguientes:



1 pase clave

45/56 pases precisos (80%)

1/4 pases largos

4/5 entradas

4 intercepciones

1 despeje

6 recuperaciones

6/12 duelos en el suelo ganados

3/5 duelos aéreos

“Los jugadores del Ferencváros dijeron que eras el mejor jugador del campo”.



- Edson Álvarez: ¿En serio? 👍🏻



De ese tamaño fue la presentación del ‘Machín’ en en la UEL donde comenzó jugando como mediocentro y terminó el encuentro como defensa central.🛡️pic.twitter.com/zTVewbYrM0 — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 28, 2025

Pero más allá del buen rendimiento que tuvo en este encuentro, el mexicano con pasado en América lleva un buen tiempo siendo una carta importante para el entrenador Domenico Tedesco. De hecho, fue titular en 9 de los 10 partidos que jugó y siempre ha rendido bien.

Mucho se había hablado de la posibilidad de que Edson Álvarez rompiera la cesión en Fenerbahçe por la salida de José Mourinho, pero Domenico Tedesco confió en él y el mexicano no lo defraudó. De hecho, hasta los compañeros y rivales lo han elogiado en los últimos tiempos.

