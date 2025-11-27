deportes
¿Sabías cuál fue el peor equipo de cada Mundial? El papel de México sorprende a todos

La Selección Nacional de México ha ocupado ese duro lugar en la Copa Mundial de la FIFA

Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Con el Mundial 2026 y el sorteo a la vuelta de la esquina , los más memoriosos y amantes del futbol recuerdan distintas particularidades de las anteriores copas del mundo organizadas por la FIFA. Prácticamente todos recuerdan a la mayoría de los campeones, pero casi nadie se detiene a pensar cuál fue el peor equipo de cada Mundial. Spoiler: México sí lo ha sido.

El sitio SAG Futbol, especializado en rendimientos futboleros, recolectó los datos de cada Mundial –cuyo sorteo tiene estas reglas para 2026– y mencionó cuál fue el país con peor desempeño en cada una de las 17 copas del mundo que se disputaron entre 1930 y 2022. Sin dudas un lugar en el que ningún equipo quiere estar.

Seleccion Mexicana 2025 México
Mexsport
Roberto Alvarado, Armando Gonzalez, Erik Lira during training session Mexico National Team, prior International Friendly match against Uruguay National Team at TSM Corona Stadium, on November 14, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

Para el pesar del combinado tricolor, resulta que la Selección Nacional de México fue el peor equipo en la edición del Mundial 1930 (Uruguay), en la de 1958 (Suecia) y en la de 1978 (Argentina). Sin dudas, golpes muy duros para la afición mexicana.

Uno por uno, los 17 peores equipos del Mundial, con México incluido

  • 1930 - 🇲🇽 México
  • 1934 - 🇺🇸 Estados Unidos
  • 1938 - 🇮🇩 Indonesia
  • 1950 - 🇧🇴 Bolivia
  • 1954 - 🇰🇷 Corea del Sur
  • 1958 - 🇲🇽 México
  • 1962 - 🇨🇭 Suiza
  • 1966 - 🇨🇭 Suiza
  • 1970 - 🇸🇻 El Salvador
  • 1974 - 🇨🇩 RD Congo
  • 1978 - 🇲🇽 México
  • 1982 - 🇸🇻 El Salvador
  • 1986 - 🇨🇦 Canadá
  • 1990 - 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos
  • 1994 - 🇬🇷 Grecia
  • 1998 - 🇺🇸 Estados Unidos
  • 2002 - 🇸🇦 Arabia Saudita
  • 2006 - 🇷🇸🇲🇪 Serbia y Montenegro
  • 2010 - 🇰🇵 Corea del Norte
  • 2014 - 🇨🇲 Camerún
  • 2018 - 🇵🇦 Panamá
  • 2022 - 🇶🇦 Qatar

Los 3 mundiales en los que México tuvo la peor actuación

En el Mundial 1930 disputado en Uruguay (el local fue campeón), la Selección Nacional de México integró el Grupo 1 con Argentina, Chile y Francia. Perdió 4-1 con los franceses, 3-0 con los chilenos y 6-3 con los argentinos. Terminó con 0 puntos, 4 goles a favor y 13 en contra (-9 de diferencia).

Con la misma cantidad de títulos, Uruguay está detrás de Argentina, pues no ha ganado desde Brasil 1950, cuando venció 2-1 a la verdeamarela. Uruguay ganó el primer mundial, que se llevó a cabo en su patria, en 1930.
OMAR ALLAN ACOSTA PALACIOS
El Mundial 1930 en Uruguay

En el Mundial 1958 disputado en Suecia (campeón Brasil), la Selección Mexicana integró el Grupo 3. Perdió 3-0 con los suecos, empató 1-1 con Gales y cayó 4-0 frente a Hungría. Terminó con un punto, un gol a favor y 8 en contra (-7).

En el Mundial 1978 disputado en Argentina (que también fue campeón), la Selección de México formó parte del Grupo 2. Perdió 3-1 con Tunez, 6-0 con Alemania Federal y 3-1 con Polonia. Terminó la zona con 0 puntos, 2 goles a favor y 12 en contra (-10). Desde entonces, jamás volvió a ser el peor equipo de un Mundial.

México en Argentina 1978
Getty Images
México en Mundial de Argentina 1978

Selección Mexicana
Curiosidades del deporte
