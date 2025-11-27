¿Sabías cuál fue el peor equipo de cada Mundial? El papel de México sorprende a todos
La Selección Nacional de México ha ocupado ese duro lugar en la Copa Mundial de la FIFA
Con el Mundial 2026 y el sorteo a la vuelta de la esquina , los más memoriosos y amantes del futbol recuerdan distintas particularidades de las anteriores copas del mundo organizadas por la FIFA. Prácticamente todos recuerdan a la mayoría de los campeones, pero casi nadie se detiene a pensar cuál fue el peor equipo de cada Mundial. Spoiler: México sí lo ha sido.
El sitio SAG Futbol, especializado en rendimientos futboleros, recolectó los datos de cada Mundial –cuyo sorteo tiene estas reglas para 2026– y mencionó cuál fue el país con peor desempeño en cada una de las 17 copas del mundo que se disputaron entre 1930 y 2022. Sin dudas un lugar en el que ningún equipo quiere estar.
Para el pesar del combinado tricolor, resulta que la Selección Nacional de México fue el peor equipo en la edición del Mundial 1930 (Uruguay), en la de 1958 (Suecia) y en la de 1978 (Argentina). Sin dudas, golpes muy duros para la afición mexicana.
Uno por uno, los 17 peores equipos del Mundial, con México incluido
- 1930 - 🇲🇽 México
- 1934 - 🇺🇸 Estados Unidos
- 1938 - 🇮🇩 Indonesia
- 1950 - 🇧🇴 Bolivia
- 1954 - 🇰🇷 Corea del Sur
- 1958 - 🇲🇽 México
- 1962 - 🇨🇭 Suiza
- 1966 - 🇨🇭 Suiza
- 1970 - 🇸🇻 El Salvador
- 1974 - 🇨🇩 RD Congo
- 1978 - 🇲🇽 México
- 1982 - 🇸🇻 El Salvador
- 1986 - 🇨🇦 Canadá
- 1990 - 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos
- 1994 - 🇬🇷 Grecia
- 1998 - 🇺🇸 Estados Unidos
- 2002 - 🇸🇦 Arabia Saudita
- 2006 - 🇷🇸🇲🇪 Serbia y Montenegro
- 2010 - 🇰🇵 Corea del Norte
- 2014 - 🇨🇲 Camerún
- 2018 - 🇵🇦 Panamá
- 2022 - 🇶🇦 Qatar
Los 3 mundiales en los que México tuvo la peor actuación
En el Mundial 1930 disputado en Uruguay (el local fue campeón), la Selección Nacional de México integró el Grupo 1 con Argentina, Chile y Francia. Perdió 4-1 con los franceses, 3-0 con los chilenos y 6-3 con los argentinos. Terminó con 0 puntos, 4 goles a favor y 13 en contra (-9 de diferencia).
En el Mundial 1958 disputado en Suecia (campeón Brasil), la Selección Mexicana integró el Grupo 3. Perdió 3-0 con los suecos, empató 1-1 con Gales y cayó 4-0 frente a Hungría. Terminó con un punto, un gol a favor y 8 en contra (-7).
En el Mundial 1978 disputado en Argentina (que también fue campeón), la Selección de México formó parte del Grupo 2. Perdió 3-1 con Tunez, 6-0 con Alemania Federal y 3-1 con Polonia. Terminó la zona con 0 puntos, 2 goles a favor y 12 en contra (-10). Desde entonces, jamás volvió a ser el peor equipo de un Mundial.