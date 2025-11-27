Toluca está sin Alexis Vega y este futbolista de 8 millones de euros es su reemplazo ideal

En condición de visitante, Deportivo Toluca se impuso 1-2 frente a los Bravos de Juárez en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Y aunque Alexis Vega no pudo jugar por lesión, hubo un futbolista de 8 millones de euros que ha sido su reemplazo ideal y lo hizo olvidar.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed fue el único en cumplir las predicciones de los especialistas en el partido de ida y es un claro favorito a avanzar a las semifinales del Apertura 2025. Una de las razones de esto es que Marcel Ruiz tomó el mando del Toluca ante la ausencia de Alexis Vega y ya demuestra su increíble nivel.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en Toluca

Si bien Paulinho y Antonio Briseño fueron los autores de los goles en el Estadio Olímpico Benito Juarez, quien aportó el buen futbol fue Marcel Ruíz. El volante de 25 años se destacó al saber estar en los tres sectores del campo de juego, puesto que aportó salida, transiciones de defensa a ataque y también pases claves en la ofensiva. Jugador de toda la cancha.

El partidazo de Marcel Ruíz en Juárez vs. Toluca

En el partido entre Juárez y Toluca, las estadísticas dicen que Marcel Ruíz tuvo una gran ocasión creada, 4 pases clave, 44 de 54 pases precisos (81%), 5 de 7 pases largos, 2 tiros a puerta, 2 regates completados, una entrada, 2 despejes, 6 recuperaciones y 12 de 17 duelos ganados.

MEXSPORT Marcel Ruiz está lejos de jugar en el Copenhague

No por nada en la actualidad el futbolista de 25 años de Toluca está valuado en 8 millones de euros (más de 170 millones de pesos mexicanos). Una auténtica locura que refleja su enorme nivel en los Diablos. Marcel Ruíz se acerca a los 150 partidos con el club y vaya que demuestra por qué lo quieren tanto.

¿Qué lesión tiene Alexis Vega en Toluca?

Alexis Vega había sufrido un desgarro, una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo. Si bien para este partido ante Juárez ya estaba recuperado, el ‘Turco’ Mohamed decidió resguardarlo para que llegue con más ritmo para el partido de vuelta. Con la presencia de Marcel Ruíz, su ausencia no se notó.

