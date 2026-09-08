El futbolista que SE NEGÓ a jugar en América para buscar su sueño de estar en Europa

Han pasado algunos días desde que el Club América concretó la salida de Sebastián Cáceres, defensor central charrúa que se convirtió en nuevo jugador del Celta de Vigo de la primera división de España a cambio de 8-10 millones de dólares, los cuales ya llegaron a Coapa.

Colectivamente, al América no le alcanza

América se reforzó de gran manera para este Apertura 2026 en el apartado ofensivo, pues no tenían planeada la salida del uruguayo. Ante ello, el conjunto azulcrema buscó el regreso de este elemento al Nido; sin embargo, este habría preferido mantenerse en Europa unos años más.

¿América buscó el regreso de Edson Álvarez?

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, el Club América buscó el regreso de Edson Álvarez para traerlo de vuelta en este mercado de fichajes, pues entienden que El Machín puede desempeñarse no solo como central, sino como mediocampista de contención.

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🚨 #WestHam Edson Álvarez not considering return to Club América.



📌 Fenerbahçe → Loan not made permanent, back to West Ham.



📑 Situation → Doesn’t want Championship, aims to stay in Europe.



📌 Interest → Ajax, Real Sociedad & Olympiacos showed interest in summer.



💰… https://t.co/ILXcZm7yz9 pic.twitter.com/QbcfGMaN4R — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 4, 2026

Sin embargo, la fuente detalla que el seleccionado nacional en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 se negó a regresar a la Liga BBVA MX, pues desea mantenerse en Europa durante un tiempo más toda vez que quiere recuperar el nivel que mostró en su etapa en el Ajax.

Cabe decir que, en estos momentos, Edson forma parte del West Ham de la segunda división de Inglaterra, aunque durante este mercado se especuló su salida a otros equipos como el Sevilla, el Ajax y el Olympiacos, mismas que al final no llegaron a buen puerto.

¿Qué números dejó Edson Álvarez en su etapa en América?

Edson Álvarez estuvo dos años y medio en el primer equipo del América antes de concretar su salida al Ajax de Holanda. El Machín no solo fue campeón de Liga, sino que también dejó números por demás interesantes al registrar cinco anotaciones y un pase a gol en 113 duelos disputados.