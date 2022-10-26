Edson Álvarez recibe dura crítica de un exjugador neerlandés

A pesar de que Edson Álvarez se ha consolidado como uno de los grandes pilares del Ajax en la presente temporada, pero aún sigue teniendo algunos detractores en el entorno de la Eredivise. Un exjugador de Países Bajos, que formó parte de la eliminación de la Selección Mexicana en Brasil 2014, se lanzó en contra del jugador azteca.

Wesley Sneijder, quien marcó el primer gol en aquellos octavos de final de la justa mundialista ante México, se quejó de la forma de jugar del medio de contención.

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"Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía", declaró el exvolante del Inter de Milán en entrevista para Voetbal International.

Wesley Sneijder ya hubiera vendido a Edson Álvarez

Antes de que se cerrara el mercado de fichajes de verano anterior, el Ajax había recibido una oferta por Edson Álvarez, quien había mostrado sus deseos de salir hacia la Premier League.

De acuerdo a algunos reportes de medios internacionales, la propuesta que habría recibido el cuadro neerlandes habría sido de alrededor de 50 millones, por lo que el exjugador neerlandés no se explica la razón de que el cuadro de la Eredivisie rechazó dicha cantidad.

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"Edson Álvarez no vale esos 50 millones que piden, pero sí es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en el verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas", concluyó Wesley Sneijder, quien ostenta el récord del jugador con más participaciones con la selección de Países Bajos.