Oficial: Los 31 convocados de la Selección Mexicana para gira en España

La Selección Mexicana ya hizo su elección. De forma oficial se dio a conocer la lista de 31 convocados que disputarán los partidos amistoso frente a Iraq y Suecia en Girona, España. Los dos partidos serán previos al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Luego de haber dado a conocer una prelista de 55 futbolistas, a la que aparentemente ya nadie se podrá "subir", ahora el 'Tata' eligió a los 31 jugadores que irán a sueño español, a disputar los últimos dos partidos antes de su debut en el Mundial frente a Polonia.

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Los 31 convocados por Gerardo Martino

Los elegidos son en el arco son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la defensa irán Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Jesús Angulo y Jorge Sánchez.

En el medio campo estarán Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Chávez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Carlos Rodríguez Luis Romo y Erick Sánchez. Finalmente en el ataque, la Selección Mexicana incluyó a Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez, quienes deberán superar sus lesiones para llegar, junto a Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, Henry Martín, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega.

Cabe recordar que de esta lista de 31, serán cinco los futbolistas que ya no irán. Uno de ellos será un centro delantero, pues el propio 'Tata' Martino reconoció en su momento que llevará solo a tres a la justa mundialista.

Los 31 de la Selección Mexicana para Qatar 2022

- Guillermo Ochoa

- Rodolfo Cota

- Alfredo Talavera

- Kevin Álvarez

- Néstor Araujo

- Héctor Moreno

- César Montes

- Johan Vásquez

- Jesús Gallardo

- Gerardo Arteaga

- Jesús Angulo

- Jorge Sánchez

- Luis Chávez

- Héctor Herrera

- Andrés Guardado

- Carlos Rodríguez

- Edson Álvarez

- Erick Gutiérrez

- Luis Romo

- Erick Sánchez

- Roberto Alvarado

- Uriel Antuna

- Diego Lainez

- Hirving Lozano

- Jesús Manuel Corona

- Orbelín Pineda

- Raúl Jiménez

- Henry Martín

- Alexis Vega

- Santiago Giménez

- Rogelio Funes Mori

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