Los 5 jugadores que no llegarían a Qatar con la Selección Mexicana

La primera lista oficial de la Selección Mexicana ya se dio a conocer de forma oficial por parte de Gerardo Martino. Son 31 jugadores que participarán en la gira por Girona, y de esos futbolistas cinco tendrán que ser cortados antes del viaje a Qatar. La convocatoria definitiva que se entrega a FIFA tiene que ser de 26 jugadores.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

¿Quiénes son los futbolistas corren riesgo de no ir a Qatar 2022?

Jesús Manuel Corona

Tecatito está en el proceso de recuperación tras una fractura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo. La lesión ocurrió hace dos meses, y de acuerdo con los tiempos estimados del cuerpo médico de Sevilla, no le alcanzaría para estar en la Copa del Mundo. Gerardo Martino lo quiere ver y esperar el milagro.

Erick Sánchez

El mediocampista de los Tuzos ha tenido un gran año pero en las preferencias del Tata Martino están por encima Héctor Herrera y Carlos Rodríguez en el puesto de volante por derecha. Incluso en la contención, es la tercera opción por detrás de Edson Álvarez y Luis Romo.

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Jesús Angulo

El central de Tigres compite con Johan Vásquez por uno de los cuatro puestos como central, sin embargo la experiencia europea del futbolista que milita en la Serie A de Italia podría ser determinante en la elección.

Santiago Giménez

Uno de los cuatro centro delanteros convocados se quedará fuera de la Copa del Mundo. Henry Martín y Rogelio Funes Mori parecen con lugar seguro, y el último puesto dependerá de la evolución en la lesión de Raúl Jiménez. Si el atacante del Wolverhampton está a un 80% estará en el Mundial.

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Diego Lainez u Orbelin Pineda

El último de los cinco cortados es el que más duda genera entre el cuerpo técnico de la Selección Azteca. Lo que es un hecho es que uno de los extremos será sacrificado. Ambos jugadores han sido utilizados como revulsivos en los partidos amistosos.