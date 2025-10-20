Edson Álvarez titular en la victoria del Fenerbahce

El Fenerbahce de Edson Álvarez jugó un partido difícil ante el Karagümrük, donde los amarillos dominaron el primer tiempo, pero el partido se salió de control al rematar el descanso, ante el peor equipo de la Superliga de Turquía.

El “Machín” disputó 63 minutos demostrando un gran nivel en la victoria de su equipo. Los amarillos se fueron adelante tras una falta de tiro penal sobre Asensio al 23’, que Talisca acertó bajo los tres palos.

Fue entonces, al minuto 42, cuando el español Marco Asensio amplió la ventaja para el equipo local, definiendo dentro del área de manera perfecta para aumentar el dominio del Fenerbahce.

Al arrancar el segundo tiempo, las cosas se pusieron difíciles para los locales. El peor equipo de la liga turca descontó al minuto 59’, cuando Serginho le dio confianza a sus compañeros para tratar de empatar el partido con bastante tiempo en el reloj.

Fue entonces cuando el técnico Domenico Tedesco comenzó a mover el cuadro titular por la presión que ejercía el Karagümrük. Edson Álvarez salió del partido por decisión técnica para darle más estabilidad a la escuadra amarilla, firmando una gran actuación y una racha de triunfos seguidos.

En la recta final de encuentro, dos goles fueron anulados para cada equipo. El Fenerbahce termina la jornada en el tercer lugar de la Superliga de Turquía.

