Efraín Juárez dijo esto contundente sobre su fracaso con Pumas y muchos estuvieron de acuerdo

Los sueños de Pumas UNAM acabaron rápido en el Apertura 2025. Luego de clasificar al Play-In en la última jornada con un sorprendente triunfo ante Cruz Azul, fueron derrotados 3-1 este jueves por Pachuca y se despidieron de la competición. Tras lo sucedido, su entrenador, Efraín Juárez, dejó una reflexión en la conferencia de prensa.

Juárez no ocultó su dolor tras la derrota ante los Tuzos , pero aseguró que no se trata de un fracaso. "Uno está en base a los resultados", reconoció y agregó: "La palabra 'fracaso' está en todos, pero no intentarlo sería un fracaso. Nosotros intentamos y no se pudo".

"Todo depende de que se evalúe. Si la eliminación, si el salir décimos, si el resultado. Entonces sí es un fracaso", aseguró el DT auriazul. "El proceso que llevamos desde hace seis meses me deja un aprendizaje en todas las áreas para que podamos sacar cosas positivas de esto", concluyó.

En las diecisiete jornadas de la Fase Regular del Apertura 2025, los Pumas de Juárez no tuvieron los mejores resultados. Ganaron cinco encuentros, empataron seis y perdieron otros seis con un balance de 1.24 puntos por partido. Además, registraron 24 goles a favor y 25 en contra.

Ya sin Pumas, así sigue el Play-In del Apertura 2025

Gracias al triunfo 3-1 sobre Pumas UNAM con un tanto de Enner Valencia y doblete de Kenedy, Pachuca sigue en camino en el Apertura 2025 y quiere meterse en los cuartos de final de la Liguilla. Para ello, deberán vencer a los Bravos de Juárez en condición de visitante.

Luego de caer 3-1 ante Xolos, Juárez perdió la posibilidad de meterse en los Play-Off. No obstante, tendrá una chance más cuando reciba a los Tuzos el domingo 23 de noviembre. El ganador de este encuentro será rival de Toluca (líder de la Fase Regular).