Esto es lo que gana el DT del equipo europeo que quiere a Efraín Juárez para la próxima temporada

El futuro de Efraín Juárez comenzó a estar en duda tras perder la Final del Clausura 2026 con Pumas. A pesar de haber sido el líder de la Liga BBVA MX durante la Fase Regular, el cuadro auriazul fue superado por Cruz Azul y se quedó en las puertas de un nuevo título dentro del futbol mexicano. A raíz de su gran labor como entrenador, el mexicano comenzó a ser colocado en ciertos equipos de Europa.

Uno de ellos es el Royal Antwerp de Bélgica, un futbol que ya conoce quién es Efraín Juárez, ya que fue auxiliar técnico de equipos como el Standard Lieja y el Club Brujas. Diversos reportes mencionan que el conjunto europeo tiene al mexicano en carpeta y podrían acelerar por su contratación aprovechando el momento delicado que atraviesa Pumas tras perder la final. Le ofrecerían un salario altamente competitivo.

¿Cuánto gana el actual entrenador de Royal Antwerp?

Joseph Oosting es el director técnico del Royal Antwerp en estos momentos, sin embargo, su salario exacto no es de conocimiento público en estos momentos. De todos modos, se puede utilizar como referencia el sueldo que percibía en el FC Twente de los Países Bajos, equipo donde dirigió durante la temporada 2024-25.

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De acuerdo al sitio Sportune, Oosting tenía un contrato con el equipo de la Eredivisie de 2,170,000 millones de euros por temporada. Esta cifra equivale a poco más de 43 millones de pesos al año. Se estima que su salario en Bélgica rondaría estos números y Efraín Juárez podría ser seducido con una oferta similar para dejar la Liga BBVA MX.

Agente de Juárez aclara su futuro

Tras conocerse los rumores sobre una posible salida de Efraín de Pumas, su agente apaciguó el fuego en redes sociales y aclaró que cumplirá su contrato en Pedregal.

“Solo para aclarar, Efrain Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”, es lo que escribió David Baldwin, representante del técnico mexicano.

Cabe recordar que Juárez mantiene contrato vigente con los Felinos hasta diciembre de 2026. Esto quiere decir que, de no mediar inconvenientes, estará al frente de la escuadra auriazul durante el Apertura 2026 y luego se definirá su futuro.