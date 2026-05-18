Fue subestimado desde sus comienzos: estos son todos los logros de Efraín Juárez como entrenador

Efraín Juárez fue muy criticado durante su primer torneo en la Liga BBVA MX. A pesar de haber llegado con el porte de campeón desde el futbol colombiano, el técnico mexicano tuvo dificultades para plasmar su idea de juego sobre el plantel de Pumas. El Apertura 2025 fue para el olvido: clasificó al antiguo Play-In en la última jornada y, posteriormente, fue eliminado por Pachuca quedándose sin chances de avanzar a Cuartos de Final.

Sin embargo, Efraín Juárez fue subestimado por la afición de la Liga BBVA MX. En tan solo su segundo torneo, logró clasificar a Pumas a la gran Final del Clausura 2026 tras dejar en el camino al Club América y a los propios Tuzos. Si bien es cierto que el título aún está en disputa y todo se definirá contra Cruz Azul, el entrenador ya ha demostrado que su trabajo da frutos y así fue en cada lugar donde trabajó.

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Todos los logros de Efraín Juárez como entrenador

Antes de iniciar su camino como director técnico, Juárez fue auxiliar del noruego Ronny Deila en el New York City de la MLS. En la temporada 2021, el mexicano obtuvo su primer título al haber obtenido la MLS Cup 2021, aunque como “actor secundario”. Posteriormente, continuó con su carrera como asistente en Europa, habiendo trabajado con equipos como Standard Lieja y Club Brujas, ambos de Bélgica.

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Sin embargo, en 2024, Efraín Juárez tuvo su primera experiencia como entrenador de futbol profesional al ser contratado por Atlético Nacional de Colombia. Solo cuatro meses le bastaron en el futbol colombiano para ser campeón de Liga y Copa con el conjunto de Medellín. Ahora, en menos de un año, el entrenador llevó a Pumas a una final de Liga BBVA MX, evento que no sucedía desde hace seis años.

Efraín Juárez

La última vez que el cuadro universitario había disputado una final de futbol mexicano fue en el torneo Guard1anes 2020. Se enfrentaron al Club León en el juego definitorio y cayeron eliminados por un marcador global de 3-1 (empate (1-1) en la ida y derrota (2-0) en la vuelta). En esta ocasión, el rival a vencer será Cruz Azul, una final que se ha repetido dos veces con anterioridad.

Los números de Efraín Juárez como DT de Pumas

Desde que llegó a Pedregal, Juárez estuvo al mando del primer equipo en 58 partidos. Ganó un total de 24, empató 18 y perdió en 16 oportunidades. Si bien es cierto que sus números no son sobresalientes, su trabajo ha colocado a Pumas como uno de los equipos más destacados del futbol mexicano. Sus números detallados:

