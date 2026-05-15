La verdad detrás de la negociación de Club América con Nelson Deossa y este otro crack

Así como Club América libera una plaza NFM tras dejar ir a la joya que todos quieren, también se concentra en las contrataciones que quiere de cara al Apertura 2026, buscando una reestructuración tras su pésimo último semestre. En ese marco, el nombre que suena con fuerza es el de Nelson Deossa. También aparece en el radar americanista Juan Brunetta.

Mientras desde Brasil dicen que Brian Rodríguez podría irse de las Águilas, todos los caminos apuntan a que las Águilas buscarán a dos jugadores ligados al entorno regiomontano. Pues quiere a Deossa, el colombiano con pasado en Rayados de Monterrey que no consiguió brillar en Europa y también al argentino que se destaca de gran manera en Tigres de la UANL.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

¿Qué hay detrás del interés del Club América por Nelson Deossa?

El primero de los casos no sorprende a los aficionados más memoriosos del conjunto de Coapa. Pues la directiva ya había querido a Deossa en el Nido incluso desde antes de que llegara a Rayados. Luego, la historia es conocida: el colombiano se destacó en el Mundial de Clubes 2025 con el CF Monterrey y fue comprado por el Real Betis de España.

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Al América le quedó la espina de no haber podido fichar a Nelson antes, razón por la que ahora elegiría fichar al colombiano si las negociaciones no son tan difíciles. En su momento el Betis pagó 17 millones de dólares para quedarse con su ficha. Ahora, con el jugador siendo cada vez más prescindible, todo indica que lo dejarían salir por una cifra cercana a los 10 MDD.

Crédito: Mexsport

Tiene 26 años y en la última temporada apenas ha jugado 31 partidos (15 de titular), en los que no marcó goles y sólo aportó una asistencia.

¿Juan Brunetta sería una opción más sencilla para Club América?

Distintos reportes indican que la directiva de las Águilas también mira con buenos ojos a Juan Brunetta, futbolista argentino de Tigres de la UANL. El valor de mercado del jugador de la U es mucho más asequible, ya que está tasado en 7 millones de euros, según Transfermarkt. Tiene 29 años y lleva 69 G+A en 129 partidos con los felinos.