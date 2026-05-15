Llegó como refuerzo estelar de Club América para el Clausura 2026 y hoy se convierte en meme en todo México

Mientras el Club América varonil se centra en buscar a Nelson Deossa y a otro crack tras el fracaso en este semestre, la plantilla femenil busca ganar la Gran Final contra las Rayadas de Monterrey. Sin embargo, Isa Haas, quien llegó como refuerzo estelar a Coapa para el Clausura 2026, tuvo una falla que la convirtió en meme en todo México.

¿Qué le ocurrió a Isa Haas en América contra las Rayadas de Monterrey?

Así como América dejó salir a una joya, también tuvo fichajes buenos en el plantel femenil. Pues Isa Haas llegó por su liderazgo y es un fichaje que pesa. No obstante, en la actualidad su error la llevó a convertirse en un meme. Pues falló una ocasión manifiesta de gol en el minuto 92 de la final de ida ante las Rayadas de Monterrey en territorio regiomontano.

Isa Haas no estará presente en el Clásico Nacional|Crédito: @AmericaFemenil / X

Tras un tiro de esquina, la defensora brasileña se encontró con el balón en el aire de cara a la portería de las Rayadas. Al impactar la pelota, ésta se fue afuera, lejos del poste derecho de la portera rival. Así, el juego terminó 1-0 a favor de las locales y América debe ganar la revancha para que se consagren campeonas. Si no, seguramente ella jamás olvidará esa falla.

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La llegada de Isa Haas al Club América había revolucionado al Club América Femenil

Con 24 años (nacida el 20 de enero de 2001), Isadora Haas Gehlen se convirtió en la segunda venta más cara de la historia de Brasil al pasar de Cruzeiro al Club América por 600,000 dólares. La de Montenegro, Río Grande do Sul, es una histórica del futbol brasileño y llegó con muchos pergaminos a las Águilas.

Isa Haas se perderá, por lo menos, cuatro partidos de Liga BBVA MX femenil|Crédito: Isa Haas / IG

Isa Haas es una figura rutilante en Brasil y en el plano internacional

Haas llegó a Coapa como jerarquía comprobada. Pues alcanzó los 100 partidos en el futbol brasileño, tanto en el Internacional de Porto Alegre (donde integró a las fuerzas básicas desde 2017) como en Cruzeiro. De hecho, tuvo un debut joven ya que llegó a primera división con apenas 17 años, ayudando al Inter a competir en la élite.

Además, Isadora posee experiencia europea. En 2019 tuvo un paso por el Sevilla en la Liga Española. En el plano internacional, ha representado a la Selección de Brasil desde octubre de 2024, después de procesos juveniles. A pesar de su jerarquía, su error en la definición le costó caro al América Femenil.