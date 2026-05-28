Efraín Juárez NO podrá irse a Europa (aunque quiera) y esta es la razón que se lo impediría

Pumas es uno de los mejores equipos del futbol mexicano de la actualidad y lo dejó demostrado al alcanzar la Final y romper su récord institucional de puntos en torneos cortos. Pero la derrota en el Clausura 2026 abrió las puertas a las inquietudes sobre el futuro de Efraín Juárez y las respuestas sobre las ofertas que habría recibido de Europa. Igualmente, no podrá irse aunque quiera.

Mientras Pumas busca tomarse revancha con refuerzos en el Apertura 2026, un dilema sacude la continuidad de su director técnico. Ha trascendido que el estratega cuenta con una tentadora propuesta para emigrar al Viejo Continente. Esto es sobre todo porque dirigir allí es uno de sus máximos objetivos profesionales, especialmente en ligas de desarrollo.

El obstáculo legal que frena el sueño europeo de Efraín Juárez

Lo concreto es que Efraín Juárez no podrá irse a Europa en el futuro inmediato debido a su actual situación contractual. Aunque el timonel analiza seriamente la oferta y no tendría inconvenientes en rescindir, sus allegados confirmaron que la intención es respetar el acuerdo legal vigente con el club Universidad Nacional, el cual expira hasta diciembre de este año.

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Esos resultados también hacen muy difíciles las cosas para quienes pretenden arrebatarle el técnico a los felinos. Su círculo cercano tiene muy claro el panorama y planea cumplir el plazo establecido. La directiva universitaria respalda totalmente el proyecto y, ante los buenos rendimientos del equipo, una oferta de renovación parece más factible que una salida.

Entre el anhelo de exportación y ser un técnico histórico

Lo que hace muy complicado pensar en una salida repentina es el propio compromiso del entrenador con la institución del Pedregal. El timonel mexicano declaró recientemente su deseo de convertirse en una figura histórica de la dinastía auriazul, emulando la estabilidad de los grandes proyectos del futbol mundial si se dan las condiciones a largo plazo.

Por ahora, los rumores de una pronta partida quedan congelados por el peso de su contrato. El estratega se mantendrá enfocado en el mercado de fichajes y su renovación antes de definir si buscará nuevos horizontes en países como Bélgica o Dinamarca.

