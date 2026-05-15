Efraín Juárez nunca ha podido lograr en Pumas lo que ahora necesita para vencer a Pachuca

Así como Pumas UNAM perdió el invicto y también un récord increíble, las cosas negativas no terminan allí para el equipo dirigido por Efraín Juárez. Pues el DT de los universitarios deberá lograr algo que hasta ahora no consiguió nunca desde que es entrenador de este equipo si quiere dar vuelta la serie contra Pachuca.

Mientras algunos fanáticos de otros equipos se ríen por el error de Keylor Navas en la UNAM, lo cierto es que la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se le ha puesto cuesta arriba al equipo capitalino. Pues Efraín Juárez tendrá que ganar sí o sí para llegar a la Gran Final. Lo curioso es que en lo que va de su estadía en Pumas nunca ganó un partido de Liguilla.

Efrain Juarez head coach of Pumas during the 16th round match between Pumas UNAM and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on April 21, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Desde su llegada a Pumas, Juárez ha disputado tres cruces de eliminación directa, uno por Play-In (perdió), otro de cuartos de final (ganó) y un último de semis (en curso). Pero en esos cuatro partidos, contando el último encuentro que dirigió, nunca logró ganar un encuentro individual. La única vez que avanzó (vs. América) fue por ventaja en la posición de la fase regular.

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Los resultados de Pumas UNAM en liguillas con Efraín Juárez

Juárez no logró victorias en ningún partido de Liguilla ni de play-in desde su arribo a Ciudad Universitaria. Pues en el Apertura 2025 cayó justamente contra Los Tuzos en el encuentro que enfrentaba al noveno lugar con el décimo. Es decir, quedó rápidamente eliminado. Y en el Clausura 2026 superó al América en cuartos de final gracias a la posición en la fase regular.

Pachuca 3-1 Pumas (Play-In Apertura 2025)

(Play-In Apertura 2025) Club América 3-3 Pumas (ida - Cuartos de final Clausura 2026)

(ida - Cuartos de final Clausura 2026) Pumas 3-3 América (vuelta - Cuartos de final Clausura 2026)

(vuelta - Cuartos de final Clausura 2026) Pachuca 1-0 Pumas (ida - Semifinales Clausura 2026)

(ida - Semifinales Clausura 2026) Pumas - Pachuca (vuelta - Semifinales Clausura 2026)

|Instagram @PumasMX

Los números de Efraín Juárez como entrenador de Pumas UNAM

Al margen de su mal promedio en cruces de eliminación directa, Efraín Juárez tiene buenos números en Pumas, con estos resultados: