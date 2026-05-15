Pumas UNAM perdió el invicto y también este increíble récord tras caer con Pachuca

Pachuca y Pumas UNAM tienen el juego la paternidad en liguillas en este duelo de semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Tuzos dieron el puntapié inicial con el 1-0 en el Estadio Hidalgo con gol de Oussama Idrissi. Ante este resultado le cortaron el invicto y otro récord increíble a los universitarios.

A pesar de que un crack de Pumas fue incluido en la prelista de la Selección Mexicana, ninguno de los buenos jugadores que tiene el equipo capitalino pudo hacer valer su buen nivel en el encuentro de ida donde salieron derrotados. Pero más allá de la derrota que cortó un invicto de 10 partidos, también sorprende cómo el equipo de Efraín Juárez no logró hacer goles.

El increíble récord que Pachuca le cortó a Pumas UNAM en la semifinal de ida

Resulta que durante 25 partidos Pumas UNAM había marcado al menos un gol, demostrando lo que es la jerarquía de su delantera. O al menos eso se creía hasta ahora, puesto que apenas tuvo un disparo a puerta en los primeros 90 minutos de las semifinales del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Antes de la sequía ofensiva contra Pachuca, Pumas había marcado al menos un gol en los 25 partidos anteriores con Efraín Juárez. Precisamente estos habían sido sus resultados:

León 1-1 Pumas (Jornada 15 - Apertura 2025) Pumas 4-1 Tijuana (Jornada 16 - Apertura 2025) Cruz Azul 2-3 Pumas (Jornada 17 - Apertura 2025) Pachuca 3-1 Pumas (Etapas Finales Apertura 2025) Pumas 1-1 Querétaro (Jornada 1 - Clausura 2026) Tigres UANL 0-1 Pumas (Jornada 2 - Clausura 2026) Pumas 1-1 León (Jornada 3 - Clausura 2026) Pumas 4-0 Santos Laguna (Jornada 4 - Clausura 2026) San Diego FC 4-1 Pumas (CONCACAF Champions Cup 1/16) Atlas FC 2-2 Pumas (Jornada 5 - Clausura 2026) Pumas 1-0 San Diego FC (CONCACAF Champions Cup 1/16) Puebla 2-3 Pumas (Jornada 6 - Clausura 2026) Pumas 2-0 Monterrey (Jornada 7 - Clausura 2026) Tijuana 1-1 Pumas (Jornada 8 - Clausura 2026) Pumas 2-3 Toluca (Jornada 9 - Clausura 2026) Necaxa 0-1 Pumas (Jornada 10 - Clausura 2026) Pumas 2-2 Cruz Azul (Jornada 11 - Clausura 2026) Pumas 1-0 América (Jornada 12 - Clausura 2026) Chivas Guadalajara 2-2 Pumas (Jornada 13 - Clausura 2026) Pumas 3-1 Mazatlán (Jornada 14 - Clausura 2026) Atl. San Luis 0-2 Pumas (Jornada 15 - Clausura 2026) Pumas 4-2 FC Juárez (Jornada 16 - Clausura 2026) Pachuca 0-2 Pumas (Jornada 17 - Clausura 2026) América 3-3 Pumas (Etapas Finales Clausura 2026 - Cuartos) Pumas 3-3 América (Etapas Finales Clausura 2026 - Cuartos) Pachuca 1-0 Pumas (Etapas Finales Clausura 2026 - Semifinal)

Es decir que la última vez que Pumas no había marcado un gol, había sido en la jornada 14 del Apertura 2025 ante Atlético San Luis. En aquel duelo disputado en octubre, los universitarios habían perdido por la misma diferencia que esta vez contra Pachuca.

La última vez que Pumas había perdido con Efraín Juárez

Antes de esta derrota con Pachuca por la Liguilla del Clausura 2026, Pumas había perdido en la fase regular, en marzo de este año frente a Toluca, con un resultado 3-2 para los Diablos Rojos en territorio universitario. Así, el equipo de Juárez deberá reponerse de los dos golpes estadísticos si quiere dar vuelta a la serie y avanzar a la Gran Final.