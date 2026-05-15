Todos los del Club América se burlaron de Keylor Navas por este error en Pumas UNAM

Pumas UNAM dejó escapar un récord increíble contra Pachuca pero al margen de eso algo que llamó la atención fue la repercusión en las redes sociales sobre un error de Keylor Navas. El portero de Costa Rica tuvo una falla que indirectamente terminó en el gol rival para el 1-0 definitivo. Los fanáticos del Club América no se olvidaron de él y se burlaron en el plano digital.

Tras la eliminación de las Águilas a manos del Club Universidad Nacional (hoy América busca refuerzos para reestructurarse), los fanáticos de la escuadra azulcrema no quedaron felices y la víctima de su enojo ahora fue el arquero costarricense. Pues se burlaron en las redes sociales de cómo envió un balón al tiro de esquina. De ese córner llegó el gol de Oussama Idrissi.

Players of Pumas during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

¿Qué le pasó a Keylor Navas en Pumas contra Pachuca?

El portero recibió la pelota con sus pies y estaba visualizando cuál era la mejor opción, cuál era el compañero mejor ubicado, para asegurar la salida del equipo dirigido por Efraín Juárez. Lejos de lograr eso, se vio presionado por el delantero brasileño Kenedy y envió la pelota al tiro de esquina, evitando problemas.

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Sin embargo la jugada le salió totalmente mal al guardametas del conjunto universitario debido a que Pachuca llegó al gol de la Victoria justamente al ejecutar ese córner. Por eso mismo lo que parecía ser algo para asegurar no recibir un gol ante la presión de su rival, terminó siendo la jugada que provocó la ventaja de Los Tuzos en el Estadio Hidalgo.

Ya en el gol no tuvo demasiado que hacer, debido a que el remate del delantero de Pachuca se desvió en uno de los futbolistas de Pumas, quitándole tiempo de reacción al portero tico.

Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM

Lejos de las burlas de los fanáticos del América en las redes sociales, Keylor ha logrado un gran nivel y muy buenos números desde su llegada a la Liga BBVA MX con la UNAM. Pues Navas tiene estas estadísticas atajando en Pumas: