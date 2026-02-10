¿Efraín Juárez saldría de Pumas? Hay una certeza de lo que pasará y lo dice este documento

Mientras se destaca el peor enemigo de Pumas y hasta lo comparan con Lionel Messi , todas las luces del Club Universidad Nacional parecen estar puestas en Efraín Juárez, el entrenador de 37 años por el cual están circulando diferentes rumores en las últimas semanas y no dejan de sorprender. Ahora hay una certeza que está reflejada en un documento oficial.

Tras la derrota de Pumas UNAM contra un equipo nuevo en el futbol , volvieron los rumores de una posible salida del entrenador en el corto plazo. Sin embargo, recientemente trascendió que habría una traba legal que estaría impidiendo una rescisión de contrato antes de cierta fecha. De todos modos, podría tener los días contados.

El canterano de la UNAM es uno de los peores entrenadores con peor efectividad de partidos ganados|Pumas MX

Ya hay una posible fecha de salida de Efraín Juárez de Pumas UNAM

De acuerdo a la información del periodista Alex Blanco, todos los caminos apuntan a que Pumas UNAM le dé las gracias a Efraín Juárez luego de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Esto se debe a que el contrato estaría muy blindado pero que hay algo que se desbloquearía tras la Fecha 6.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que los contratos no se hacen públicos, por lo que esto se trata de un rumor (muy fuerte, eso sí). Hay que ver si el director técnico de 37 años logra dar vuelta esta historia antes de eso.

|Instagram Efraín Juárez / @coach.efrainjuarez

Un partido muy importante para Pumas UNAM

Este martes 10 de febrero, Pumas recibe al San Diego FC por la vuelta de la Primera Ronda de Concacaf Champions Cup 2026. Tras perder 4-1 en la ida, parece muy difícil lograr la hazaña. Este duelo de Concachampions será a las 19:00 (hora del centro de México).

Los números de Efraín Juárez como entrenador de Pumas UNAM

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas deportivas, los números de Efraín Juárez como entrenador de Pumas UNAM son los siguientes: