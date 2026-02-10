Es el peor enemigo de Pumas en Concachampions y muchos lo comparan con Messi por un gran parecido que tienen

Pumas tendrá un duro encuentro ante San Diego FC, ello porque debe de revertir un marcador adverso de 4-1 que se llevó en el juego de ida de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 . Ello se debe en gran parte al que hoy es su peor enemigo, pues orquestó la goleada y es considerado uno de los mejores de la MLS, ya que hasta lo compara con Lionel Messi.

Anders Dreyer es quien tiene a la UNAM con un pie afuera del torneo internacional, ya que comandó al San Diego FC en una gran remontada y en la que participó con una asistencia, uno de sus fuertes y por el cual es comparado con el argentino, quien fue elegido como el mejor atleta del primer cuarto del Siglo 21.

Anders Dreyer es uno de los causantes de que Pumas tenga un pie afuera del torneo internacional.|@andrsdreyer

Los números de Anders Dreyer que lo comparan con Messi

Dreyer es un jugador con amplio recorrido en el futbol europeo, pues inició su carrera como futbolista en Dinamarca, para después dar el gran salto a la Premier League con el Brighton & Hove Albion, aunque no disputó ningún minuto.

Debido a lo anterior, fue cedido al St. Mirren y Heerenveen, para después fichar con el Midtjylland de Dinamarca, club en el que se logró consolidar. Después de ello fue a otros 2 clubes de su país y Bélgica, hasta que en 2025 fue fichado por el recién creado San Diego FC.

El danés fue el segundo jugador franquicia del equipo, luego del mexicano Hirving Lozano. En su primer torneo, logró comandar al club a una semifinal de conferencia. En la Temporada 2025, culminó como el cuarto mejor goleador con 19 anotaciones y como el mejor asistir con 19, mismo número que Lionel Messi.

Ahora, el jugador de 27 años y su equipo buscarán darle la “estocada final” al conjunto universitario este martes 10 de febrero y clasificar a la siguiente ronda en lo que es su primera participación en la Concachampions.