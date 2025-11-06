¡Sorpresa en Pumas UNAM! El dinero que debería pagar Celtic para llevarse a Efraín Juárez

En las últimas horas ha circulado con mucha fuerza la posibilidad de que Efraín Juárez pase a un equipo campeón de Champions League: el Celtic de Escocia . En ese contexto, ya se empezaron a especular distintas cosas sobre el futuro de Pumas UNAM y cuánto dinero le podría ingresar por la rescisión de contrato del DT en cuestión.

Mientras que se habla de que Pumas podría perder 3 estrellas al final del Torneo Apertura 2025 , ahora también se cree que el ex entrenador de Atlético Nacional se marcharía hacia Europa, sobre todo porque habría una cláusula en su contrato con el Club Universidad Nacional que le permitiría dar ese salto con mayor facilidad.

Pumas MX El canterano de la UNAM es uno de los peores entrenadores con peor efectividad de partidos ganados

De acuerdo a la información compartida por el sitio Excelsior, Efraín Juárez tiene contrato por dos años con Pumas UNAM pero también posee una cláusula que facilita su salida en caso de que lo busque un club de Europa. Es decir, probablemente no le ingresará ni un centavo al equipo mexicano por la salida de su entrenador.

La salida de Efraín Juárez al Celtic: una solución total

Aunque a Pumas UNAM seguramente no le ingresaría nada de dinero si su DT se va al Celtic de Escocia, lo cierto es que puede ser una solución para que todos queden contentos.

El Celtic busca entrenador con experiencia en el viejo continente; Pumas quiere darle salida al técnico y no tendría que pagar lo que resta del contrato. Efraín volvería a Europa, donde lo quieren.

Efraín Juárez 🇲🇽 (37) es uno de los candidatos para ser el próximo entrenador del Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿. El DT mexicano está en un listado junto a otros ocho serios aspirantes. Recientemente, Brendan Rogers renunció al cargo del conjunto escocés.



Hay que recordar que Efraín Juárez tuvo paso… pic.twitter.com/PLALxXFXCX — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 6, 2025

Por el momento es solo un rumor (fuerte) y aún resta saber si efectivamente el Celtic elige a Efraín Juárez, puesto que sería una de las ocho opciones que maneja el club europeo, según distintos reportes que llegaron desde Escocia.

Pumas ya arregló la salida de su entrenador

A pesar de que Efraín Juárez sigue en el club (por ahora), Pumas ya tomó una decisión en el equipo de mujeres. “El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil. Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución. ¡Éxito en lo que venga, profesor!”, reza su comunicado oficial.

