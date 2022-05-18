¡Eintracht Frankfurt es el campeón de la Europa League!

Sevilla, España. A través de la serie de penaltis Eintracht Frankfurt alza la Copa de campeón de la Europa League luego de 120 minutos de un disputado encuentro donde empataron a un gol.

El colombiano Rafael Borré definió la serie de penaltis (5-4) al anotar el último disparo con un potente tiro bien colocado para el júbilo de los aficionados de las Águilas.

La primera llegada de peligro en el encuentro fue para Eintracht Frankfurt con Daichi Kamada que se deshace de la defensiva con facilidad y lograr un mano a mano con el portero, pero Allan McGregor detiene bien el disparo.

Al 27’ se presentó su oportunidad de gol para el Rangers a través de Joe Aribo que se desmarca en una posición muy peligrosa tras recibir un centro al borde del área. Logra rematar, pero el balón se va desviado por poco del poste izquierdo. ¡Qué gran ocasión!

Caen los goles en la segunda parte

En un encuentro muy cerrado con llegadas de peligro de las dos partes al minuto 52 cae Rafael Borré tras recibir una entrada dentro del área, pero el árbitro desoye las protestas de los jugadores. El árbitro Slavko Vincic es llamado por el VAR y luego de ver el video decide que no hay penalti.

Te podría interesar: La nueva convocatoria de la Selección Mexicana de Gerardo Martino

Y llega el primer tanto del encuentro, Joe Aribo se hace con el balón al borde del área y dispara al fondo de la red, poniendo el 1-0 en el marcador a favor del equipo escocés al 57’.

Eintracht Frankfurt no pierde el tiempo y se va al frente buscando la igualada que consigue luego que Filip Kostic asiste a Rafael Borré dentro del área, que desmarcado cuela el balón por la esquina inferior izquierda al 69’.

Después del empate el equipo alemán estuvo más cerca del triunfo pero pasó el tiempo y el silbante pita el terminó del tiempo regular.

|REUTERS

Tiempo extra para definir al campeón

En el tiempo complementario los dos equipos tuvieron sus oportunidades en el ataque, aunque ninguna clara pasando el tiempo y persistir el empate para definir todo en serie de penaltis.

Los penales decidieron al campeón de la Europa League

Aaron Ramsey fue el único que falló el penalti y Rafael Borré anotó el penal decisivo para darle la victoria al Eintracht Frankfurt por 5-4.

Sevilla, España. Los equipos de Eintracht Frankfurt (Alemania) y Glaswog Rangers (Escocia) disputan el trofeo de la Europa League en la cancha del Estadio Sánchez Pizjuán.

Todos los caminos llevan a Sevilla este día, ya que la ciudad andaluz se prepara para albergar su tercera gran final europea , la última fue en 2003 cuando el Celtic, de Escocia, perdió ante el Porto.

El técnico del Frankfurt, Oliver Glasner, declaró recientemente que "todo se trata de esta final" para su equipo, ya que busca convertirse en el primer entrenador austriaco en levantar un trofeo europeo desde el legendario Ernst Happel en 1983. Su rendimiento reciente también parece respaldar esa afirmación, ya que las 'Águilas', ausente de las finales europeas durante 42 años, no han ganado ninguno de sus últimos ocho partidos domésticos, pero atraviesan una racha de tres victorias consecutivas en Europa, en cada uno de esos triunfos logró ver puerta rival durante los primeros 30 minuto de juego.

Te podría interesar: La nueva convocatoria de la Selección Mexicana de Gerardo Martino

Si bien el Rangers tuvo que conformarse con el subcampeonato de la Premiership escocesa, los hombres de Giovanni van Bronckhorst también se han centrado en el viaje a Sevilla en las últimas semanas. Pocos habrían imaginado que llegarían a esta etapa cuando terminaron en un distante segundo lugar en su grupo de la Europa League, pero desde entonces ha atravesado un calendario de eliminatorias que bien podría haber sido sacado de la Champions League, en el camino a esta final eliminó a dos de los mejores equipos de Alemania, el Dortmund y el Leipzig.

Jugadores a seguir Eintracht Frankfurt vs Rangers

Daichi Kamada, del Frankfurt, podría ganar la Bota de Oro de la Europa League en caso de lograr un triplete en este partido, marcó goles decisivos tanto en la ronda de octavos de final como de semifinales y ya acumula cinco tantos en la campaña. Actualmente, el máximo goleador del certamen es el lateral del Rangers, James Tavernier, con siete tantos, anotó el primer gol del partido en cinco de sus ocho partidos de la fase de eliminación directa.