El ejercicio que puedes hacer en casa para eliminar el dolor lumbar: es rápido y sencillo

El dolor lumbar es un problema físico tan común como molesto, dado que puede limitarte en varios aspectos de tu vida de forma constante. Desde dificultades para dormir bien hasta incomodidad al caminar, esta se convirtió en una de los principales razones de consulta médica en el mundo. Afortunadamente, existe un ejercicio ideal conocido como Superman.

Cada vez más especialistas coinciden en que el reposo absoluto no es la solución. Al contrario, el movimiento controlado y el fortalecimiento progresivo de la espalda suelen ser las herramientas más eficaces para reducir el dolor. En ese contexto, el ejercicio Superman puede realizarse en casa, sin equipamiento y en pocos minutos, con resultados muy positivos.

|Canva

¿Para qué sirve el ejercicio Superman?

Según explican los especialistas de Cleveland Clinic, el ejercicio Superman destaca por su sencillez y por el alcance muscular que activa. Al realizarlo, no solo se trabaja la zona lumbar, sino también los glúteos, la musculatura de la espalda y el core, todos esenciales para sostener la columna.

Este tipo de fortalecimiento ayuda a que la espalda baja deje de compensar esfuerzos que no le corresponden. Con músculos más firmes y coordinados, la columna gana estabilidad y las tareas cotidianas se vuelven menos demandantes para la zona lumbar.

|Canva

Cómo hacer correctamente el ejercicio Superman

El sitio web de Hinge Health detalla que, para ejecutar el ejercicio Superman, hay que acostarse boca abajo sobre una superficie cómoda, con brazos extendidos al frente y piernas estiradas. Desde ahí, se activa el abdomen y se elevan simultáneamente brazos y piernas unos centímetros del suelo.

No se trata de levantar lo más alto posible, sino de mantener el control del movimiento. El cuello debe permanecer alineado con la espalda y la mirada hacia el suelo. Se recomienda sostener la posición entre dos y cinco segundos antes de volver lentamente a la postura inicial.

Para quienes recién comienzan, se recomienda elevar solo brazos o solo piernas, o realizar menos repeticiones hasta ganar fuerza. En general, dos series de entre 12 y 15 repeticiones son suficientes para notar beneficios con constancia.