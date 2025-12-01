Este es considerado el mejor ejercicio para marcar el abdomen en hombres, según la IA

Así como hay proteínas muy buenas para mejorar la masa muscular, hay ejercicios que son especiales para cada grupo de músculos. Por ejemplo, aquellos hombres que sueñan con tener el abdomen marcado deben identificar qué actividad hacer para definir visiblemente el recto abdominal y los oblicuos. En ese sentido, la IA recomendó uno que muchos no se imaginan.

Si bien la plancha es uno de los mejores ejercicios para la masa muscular y el abdomen marcado, lo cierto es que la inteligencia artificial de ChatGPT se apoyó en distintos estudios científicos y especialistas para recomendar el famoso ‘bilateral leg raises’ (elevaciones de piernas, tipo colgado o en declive) ya que incluso se le puede añadir peso.

Rutina para ejercitar abdomen

El levantamiento lateral de piernas es el mejor ejercicio para marcar el abdomen en hombres

Marcar el abdomen en hombres significa nada menos que aumentar la definición visible del recto abdominal y los oblicuos. Para eso, la IA recomienda ejercicios que cargan directamente el recto abdominal y permiten progresión de carga (peso añadido), ya que permiten aumentar el tamaño del músculo y por tanto su visibilidad (cuando la grasa lo permite).

Investigaciones y testeos sobre el famoso ejercicio ‘bilateral leg raises’ (elevaciones de piernas, tipo colgado o en declive) mostraron mayor activación del recto abdominal que la plancha en ciertas condiciones. Eso hace a las elevaciones muy buenas para estimular hipertrofia del “six-pack” (abdominales).

De todas maneras, la IA y hasta una investigación de Harvard recomiendan alternar ese ejercicio con la plancha y sus variantes, puesto que son excelentes para trabajar resistencia y estabilidad del core (activan muchas fibras profundas y oblicuos).

Detalles y mitos que muchos hombres ignoran a la hora de marcar el abdomen

La visibilidad depende de la masa muscular abdominal y el bajo porcentaje de grasa corporal. Por eso, hacer abdominales no quema la grasa de la barriga por sí sola; la reducción localizada es en gran parte un mito.

Por eso mismo, si eres hombre y quieres ver los “cuadraditos”, lo que necesitas es bajar el porcentaje de grasa. Para eso hay que lograr un déficit calórico, hacer ejercicios de cardio y de fuerza, además dar estímulo de hipertrofia a los músculos del core.

