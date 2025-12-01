deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Este es considerado el mejor ejercicio para marcar el abdomen en hombres, según la IA

La inteligencia artificial de ChatGPT explica cómo mejorar abdominales (definición visible del recto abdominal y los oblicuos)

Este es considerado el mejor ejercicio para marcar el abdomen en hombres, según la IA
Canva.
Mejor ejercicio para abdomen
Diego Gonzalez
Tendencia
Compartir

Así como hay proteínas muy buenas para mejorar la masa muscular, hay ejercicios que son especiales para cada grupo de músculos. Por ejemplo, aquellos hombres que sueñan con tener el abdomen marcado deben identificar qué actividad hacer para definir visiblemente el recto abdominal y los oblicuos. En ese sentido, la IA recomendó uno que muchos no se imaginan.

Si bien la plancha es uno de los mejores ejercicios para la masa muscular y el abdomen marcado, lo cierto es que la inteligencia artificial de ChatGPT se apoyó en distintos estudios científicos y especialistas para recomendar el famoso ‘bilateral leg raises’ (elevaciones de piernas, tipo colgado o en declive) ya que incluso se le puede añadir peso.

Rutina para ejercitar abdomen
Rutina para ejercitar abdomen

El levantamiento lateral de piernas es el mejor ejercicio para marcar el abdomen en hombres

Marcar el abdomen en hombres significa nada menos que aumentar la definición visible del recto abdominal y los oblicuos. Para eso, la IA recomienda ejercicios que cargan directamente el recto abdominal y permiten progresión de carga (peso añadido), ya que permiten aumentar el tamaño del músculo y por tanto su visibilidad (cuando la grasa lo permite).

TE PUEDE INTERESAR:

Investigaciones y testeos sobre el famoso ejercicio ‘bilateral leg raises’ (elevaciones de piernas, tipo colgado o en declive) mostraron mayor activación del recto abdominal que la plancha en ciertas condiciones. Eso hace a las elevaciones muy buenas para estimular hipertrofia del “six-pack” (abdominales).

@thomascoachfitness #Elevacióndepiernas tumbado es un #ejercicio excelente para trabajar los #músculos #abdominales inferiores. Aquí tienes cómo hacerlo correctamente. #legup #abs #calistenia #enelgym #personaltraineronline #entrenamientoencasa #negroslindos #viral #parati #foryou #tiktokdeportes #sporttiktok ♬ 50 Cent - екяем музыка

De todas maneras, la IA y hasta una investigación de Harvard recomiendan alternar ese ejercicio con la plancha y sus variantes, puesto que son excelentes para trabajar resistencia y estabilidad del core (activan muchas fibras profundas y oblicuos).

Detalles y mitos que muchos hombres ignoran a la hora de marcar el abdomen

La visibilidad depende de la masa muscular abdominal y el bajo porcentaje de grasa corporal. Por eso, hacer abdominales no quema la grasa de la barriga por sí sola; la reducción localizada es en gran parte un mito.

Por eso mismo, si eres hombre y quieres ver los “cuadraditos”, lo que necesitas es bajar el porcentaje de grasa. Para eso hay que lograr un déficit calórico, hacer ejercicios de cardio y de fuerza, además dar estímulo de hipertrofia a los músculos del core.

Más allá del futbol
Salud deportiva
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×