La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya escribió la primera página de su historia con el gol de Raúl Jiménez que significó el 2-0 de México ante Sudáfrica. El delantero pasó de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos, pues fue su primer tanto en justas veraniegas, pero también lo hizo a semanas de que su papá falleció, por lo que le dedicó su gol.

Este 11 de junio se cumplieron exactamente 2 meses de que el padre de Jiménez falleció, un duro golpe para el mexicano que se encontraba en Inglaterra cuando recibió la noticia. Incluso, surgieron rumores de que el canterano del América regresaría a su casa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para estar cerca de su papá, quien estaba delicado de salud.

Quién fue el papá de Raúl Jiménez y de qué falleció: el delantero le dedicó su gol|Reuters

¿Quién fue el papá de Raúl Jiménez y de qué falleció?

Raúl Jiménez Vega, padre del seleccionado mexicano, fue una figura importante en la carrera de su hijo, a quien acompañó desde muy pequeño en las inferiores del América hasta que tocó la gloria en el futbol europeo y con la selección azteca.

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Jiménez Vega fue muy mediático; incluso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó polémica al aparecer en algunos programas de deportes en los que cuestionó la crítica hacia su hijo, quien no estaba al 100% para jugar esa edición de la justa veraniega.

El 11 de marzo de este año se dio a conocer que el papá del delantero perdió la vida a causa de complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía desde hacía aproximadamente un año.

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