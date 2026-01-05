Lionel Messi recibe un NUEVO SOCIO argentino en Inter Miami que puede CAMBIARLO TODO

Inter Miami vuelve a hablar en argentino. Cuando parecía que el proyecto encabezado por Lionel Messi ya había alcanzado su punto máximo tras conquistar la MLS Cup 2025, la directiva de las Garzas envió un mensaje claro al resto de la liga: esto apenas comienza. El club hizo oficial el fichaje del lateral derecho Facundo Mura, quien llega como agente libre procedente de Racing Club y firma contrato hasta junio de 2029.

La llegada de Mura no es un movimiento menor. Inter Miami entiende que, para sostener el éxito y competir en todos los frentes en 2026, necesitaba reforzar una defensa que mostró grietas en momentos clave. Y lo hace sumando a un futbolista en plena madurez, con recorrido internacional, títulos en Sudamérica y hambre de trascender en su primera experiencia fuera de Argentina.

Facundo Mura: el refuerzo que eligió jugar al lado de Messi

A sus 26 años, Facundo Mura aterriza en la MLS con credenciales sólidas. En su paso por Racing Club (2022-2025) disputó más de 200 partidos oficiales, aportando 13 goles y 20 asistencias, números poco habituales para un lateral derecho. Su perfil combina orden defensivo, despliegue físico y vocación ofensiva, cualidades que encajan perfectamente en el modelo de juego que propone Inter Miami.

Mura llega tras conquistar la Copa Sudamericana 2024, la Recopa Sudamericana 2025 y el Trofeo de Campeones 2022, además de la Copa de la Liga 2021 con Colón. A nivel selecciones, fue campeón del Sudamericano Sub-20 y disputó un Mundial juvenil, experiencia que respalda su carácter competitivo.

“Estoy muy feliz de unirme al club, con muchas ganas de trabajar y seguir ganando títulos”, expresó el defensor, dejando en claro que eligió Miami no solo por el nombre de Messi, sino por la ambición del proyecto.

Inter Miami arma un bloque argentino para dominar la MLS 2026

La presencia de Lionel Messi, sumada ahora a Facundo Mura, refuerza la identidad sudamericana de un equipo que apunta a seguir marcando época en el fútbol de Estados Unidos. Para Messi, contar con un compatriota más en el vestidor representa confianza, entendimiento futbolístico y liderazgo compartido dentro del campo.

Desde la directiva, el mensaje es contundente: rodear a Messi con futbolistas competitivos, jóvenes pero con mentalidad ganadora. Mura llega para ser titular, pero también para elevar la exigencia interna y darle profundidad a un plantel que defenderá la MLS y buscará trascender a nivel internacional.

En Miami saben que el tiempo de Messi es valioso. Por eso, cada fichaje importa. Y el de Facundo Mura no es casualidad, es estrategia.