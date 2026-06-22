Este domingo, Irán le sacó un empate monumental a Bélgica, resultado que aún lo deja con vida en el Grupo G e incluso lo coloca como líder, después de que varios rumores apuntaban a que no participarían en esta justa mundialista. Ello fue en gran medida a un arquero que llegó al escenario más grande tras dormir en la calle.

Alireza Beiranvand es el portero que fue pieza clave en el empate de Irán, tal y como lo fue en Rusia 2018, cuando en la última jornada de la fase de grupos le paró un penal a Cristiano Ronaldo para empatar 1-1 contra Portugal, que tuvo un mal inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esto dijo su capitán.

El arquero que amargó a Bélgica y llegó al Mundial 2026 tras dormir en la calle|Iran Team Football

La historia de resiliencia del portero iraní

Beiranvand tiene una gran historia, donde la resiliencia fue el protagonista. Nació en una familia de pastores, oficio que empezó a ejercer desde muy temprana edad junto a su padre, mientras practicaba el del paran, lanzar piedras en el campo.

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Esta práctica lo beneficiaría años después, debido a su saque largo con las manos. Pero fue en la adolescencia que tomó una decisión importante, pese a la negativa de su padre.

Ello obligó al portero a emigrar en busca de oportunidades, pero antes de tocar la gloria tuvo que dormir en las calles y trabajar en diferentes oficios para solventar su estadía, como el de barrendero y como lavador de autos.

Después de mucho sacrificio, un equipo iraní le dio la oportunidad a Alireza, quien no la desaprovechó, al igual que en la selección, pues con tan solo 22 años se volvió el titular indiscutible.

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