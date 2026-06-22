El arquero que amargó a Bélgica y llegó al Mundial 2026 tras dormir en la calle
Este domingo el portero fue el héroe de su país en la justa veraniega, a la cual llegó después de muchos sacrificios
Este domingo, Irán le sacó un empate monumental a Bélgica, resultado que aún lo deja con vida en el Grupo G e incluso lo coloca como líder, después de que varios rumores apuntaban a que no participarían en esta justa mundialista. Ello fue en gran medida a un arquero que llegó al escenario más grande tras dormir en la calle.
Alireza Beiranvand es el portero que fue pieza clave en el empate de Irán, tal y como lo fue en Rusia 2018, cuando en la última jornada de la fase de grupos le paró un penal a Cristiano Ronaldo para empatar 1-1 contra Portugal, que tuvo un mal inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esto dijo su capitán.
La historia de resiliencia del portero iraní
Beiranvand tiene una gran historia, donde la resiliencia fue el protagonista. Nació en una familia de pastores, oficio que empezó a ejercer desde muy temprana edad junto a su padre, mientras practicaba el del paran, lanzar piedras en el campo.
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Esta práctica lo beneficiaría años después, debido a su saque largo con las manos. Pero fue en la adolescencia que tomó una decisión importante, pese a la negativa de su padre.
Ello obligó al portero a emigrar en busca de oportunidades, pero antes de tocar la gloria tuvo que dormir en las calles y trabajar en diferentes oficios para solventar su estadía, como el de barrendero y como lavador de autos.
Después de mucho sacrificio, un equipo iraní le dio la oportunidad a Alireza, quien no la desaprovechó, al igual que en la selección, pues con tan solo 22 años se volvió el titular indiscutible.
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