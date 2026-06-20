El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el difícil arranque de Portugal en el Mundial 2026

La concentración de la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ busca recuperar la calma de cara a las próximas jornadas de la fase de grupos, tras las últimas horas polémicas que se han vivido entorno al equipo y distintos comentarios en redes sociales. El empate uno a uno registrado en el debut frente a la República Democrática del Congo desató múltiples cuestionamientos y hasta se llegó a pensar en un conflicto interno en el plantel comandado por Roberto Martínez.

Declaraciones de João Neves sobre Cristiano Ronaldo|Especial

Ante las controversias y para calmar las aguas, Cristiano Ronaldo referente con cuarenta años y máxima figura de Portugal, decidió romper el silencio con una fotografía grupal y un texto breve pero rotundo en su cuenta de Instagram. La frase elegida por el futbolista para acompañar la imagen con sus compañeros de delegación fue un tajante "¡Siempre unidos!". Esta publicación llega como un intento directo de frenar las especulaciones sobre supuestas divisiones internas dentro del vestuario del seleccionado portugués en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Las próximas horas resultarán fundamentales para observar si el llamado a la unidad del astro mundial tiene un impacto positivo sobre el terreno de juego en Portugal, que estará enfrentando al seleccionado de Uzbekistán el próximo martes 23/06 con una nueva oportunidad de sumar 3pts que lo acomoden en el Grupo K de cara a la clasificación a 16vos ya que cerrará el grupo con duelo de alta complejidad ante Colombia el sábado 27/06.

Por su parte, Cristiano intentará mejorar su actuación individual ya que frente a la República Democrática del Congo experimentó un partido complejo al registrar una de las menores cuotas de participación de su trayectoria completando los noventa minutos de juego pero tocando el balón en apenas veinticinco oportunidades. Ahora, el conjunto dirigido por Roberto Martínez deberá tener como prioridad la dosificación de cargas pero también la armonía a nivel grupal.