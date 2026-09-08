¿El de CDMX? Este es el Maratón que será el octavo World Major

El octavo World Major Marathon es un hecho, Ciudad del Cabo, Sudáfrica será la ciudad que albergue una de estas selectas carreras a partir de 2027. El evento cumplió con todos los requisitos para ingresar al grupo elite y se convertirá en la primera en suelo africano tras la presencia de los Majors en América, Asia, Europa y Oceanía.

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A través de un comunicado oficial, se dio a conocer la noticia: ''ABBOTTWMM confirmó hoy que el Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo se unirá a la serie en 2027 para convertirse en el octavo miembro de los Abbott World Marathon Majors. La carrera, que tendrá lugar el 23 de mayo de 2027, se une a siete maratones, entre ellos el Maratón de Tokio, el Maratón de Boston presentado por Bank of America, el Maratón de Londres TCS, el Maratón de Sídney TCS presentado por ASICS, el Maratón de Berlín BMW, el Maratón de Chicago Bank of America y el Maratón de Nueva York TCS, como parte de la mejor serie de maratones del mundo.

Tras completar con éxito su segunda evaluación en la edición de 2026, Ciudad del Cabo no solo se convertirá en el octavo miembro de la serie, sino también en el primer maratón Abbott World Marathon Major de África.'', menciona el escrito.

¿Cuándo son los Majors?

Maratón de Tokio: Domingo 1 de marzo de 2026 (Ya disputado)

Domingo 1 de marzo de 2026 (Ya disputado) Maratón de Boston: Lunes 20 de abril de 2026 (Ya disputado)

Lunes 20 de abril de 2026 (Ya disputado) Maratón de Londres: Domingo 26 de abril de 2026 (Ya disputado)

Domingo 26 de abril de 2026 (Ya disputado) Maratón de Ciudad del Cabo: Domingo 24 de mayo de 2026 (Ya disputado)

Domingo 24 de mayo de 2026 (Ya disputado) Maratón de Sídney: Domingo 30 de agosto de 2026 (Ya disputado)

Domingo 30 de agosto de 2026 (Ya disputado) Maratón de Berlín: Domingo 27 de septiembre de 2026

Domingo 27 de septiembre de 2026 Maratón de Chicago: Domingo 11 de octubre de 2026

Domingo 11 de octubre de 2026 Maratón de Nueva York: Domingo 1 de noviembre de 2026

Finalmente, con esta noticia se confirma que hay por lo menos un World Major en cada continente del mundo (exceptuando la Antártica) y en un futuro podríamos ver más carreras que ingresen a la selecta lista en más partes del mundo como Sudamérica, China o países balcánicos.