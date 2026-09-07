Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: Los 3 Clásicos que se jugarán en la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

La Jornada 8 tendrá tres partidos que acapararán las miradas: Rayados-Tigres, Cruz Azul-América y Chivas-Pumas se jugarán en menos de 24 horas.

america cruz azul

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Jornada 8 del Apertura 2026 tendrá uno de esos fines de semana en los que el calendario prácticamente obliga a sentarse frente al televisor. En menos de 24 horas se disputarán tres partidos con sabor a Clásico: Rayados vs Tigres, Cruz Azul vs América y Chivas vs Pumas.

Te puede interesar: Futbolista de Cruz Azul ningunea al América previo a enfrentarse en Liga BBVA MX

La acción fuerte comenzará el sábado 12 de septiembre con dos rivalidades prácticamente consecutivas. El domingo llegará el turno de dos de los clubes con mayor convocatoria del futbol mexicano.

¡TIGRES Y NECAXA SE DIERON CON TODO! Goles, atajadas y emociones en el Volcán

Rayados vs Tigres: el Clásico Regio

El primero será el Clásico Regio. Rayados recibirá a Tigres el sábado a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

El enfrentamiento tendrá además un protagonista especial: Matías Almeyda vivirá su primer Clásico Regio como entrenador de Monterrey, agregando otro ingrediente a una rivalidad que suele paralizar Nuevo León.

Cruz Azul vs América: el Clásico Joven

Dos horas después llegará otro de los platos fuertes. Cruz Azul y América se enfrentarán el sábado a las 9:00 PM en una nueva edición del Clásico Joven.

La Máquina tendrá enfrente a unas Águilas que llegan invictas después de siete jornadas, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar un partido que puede convertirse en un impulso importante antes de entrar a la segunda mitad del Apertura 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El futbolista mexicano que estaría entre los 30 nominados finales al Balón de Oro

Chivas vs Pumas cierra el domingo

La cartelera continuará el domingo 13 de septiembre con Chivas vs Pumas, programado para las 6:00 PM en el Estadio Akron.

Aunque este enfrentamiento no recibe oficialmente una denominación de Clásico como los dos anteriores, reúne a dos de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano, razón por la que habitualmente es uno de los encuentros que más atención genera durante la fase regular.

Así queda la agenda:

Rayados vs Tigres: sábado 12 | 7:00 PM
Cruz Azul vs América: sábado 12 | 9:00 PM
Chivas vs Pumas: domingo 13 | 6:00 PM

Tres partidos, cuatro de los llamados grandes del futbol mexicano involucrados y menos de 24 horas entre el inicio del primero y el último. La Jornada 8pinta para ser una de las más atractivas del Apertura 2026.

Tags relacionados
Chivas Pumas Club América Cruz Azul Rayados del Monterrey Tigres de la UANL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
8 SEP
OLMECAS VS TIJUANA FECHA MARTES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:20 p. m.
8 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
9 SEP
OLMECAS VS TIJUANA FECHA MARTES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:20 p. m.
9 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
10 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
10 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
11 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
11 SEP
ONEFA PARTIDO VIERNES .jpeg

ONEFA|Borregos CCM vs Auténticos Tigres

5:50 p. m.
11 SEP