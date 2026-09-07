OFICIAL: Los 3 Clásicos que se jugarán en la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 tendrá uno de esos fines de semana en los que el calendario prácticamente obliga a sentarse frente al televisor. En menos de 24 horas se disputarán tres partidos con sabor a Clásico: Rayados vs Tigres, Cruz Azul vs América y Chivas vs Pumas.

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La acción fuerte comenzará el sábado 12 de septiembre con dos rivalidades prácticamente consecutivas. El domingo llegará el turno de dos de los clubes con mayor convocatoria del futbol mexicano.

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Rayados vs Tigres: el Clásico Regio

El primero será el Clásico Regio. Rayados recibirá a Tigres el sábado a las 7:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

El enfrentamiento tendrá además un protagonista especial: Matías Almeyda vivirá su primer Clásico Regio como entrenador de Monterrey, agregando otro ingrediente a una rivalidad que suele paralizar Nuevo León.

Cruz Azul vs América: el Clásico Joven

Dos horas después llegará otro de los platos fuertes. Cruz Azul y América se enfrentarán el sábado a las 9:00 PM en una nueva edición del Clásico Joven.

La Máquina tendrá enfrente a unas Águilas que llegan invictas después de siete jornadas, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar un partido que puede convertirse en un impulso importante antes de entrar a la segunda mitad del Apertura 2026.

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Chivas vs Pumas cierra el domingo

La cartelera continuará el domingo 13 de septiembre con Chivas vs Pumas, programado para las 6:00 PM en el Estadio Akron.

Aunque este enfrentamiento no recibe oficialmente una denominación de Clásico como los dos anteriores, reúne a dos de los clubes más populares e históricos del futbol mexicano, razón por la que habitualmente es uno de los encuentros que más atención genera durante la fase regular.

Así queda la agenda:

Rayados vs Tigres: sábado 12 | 7:00 PM

Cruz Azul vs América: sábado 12 | 9:00 PM

Chivas vs Pumas: domingo 13 | 6:00 PM

Tres partidos, cuatro de los llamados grandes del futbol mexicano involucrados y menos de 24 horas entre el inicio del primero y el último. La Jornada 8pinta para ser una de las más atractivas del Apertura 2026.