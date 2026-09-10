El Club Puebla revela la razón por la que Emiliano Gómez salió del equipo rumbo a Tigres en pleno Apertura 2026

El director deportivo del Club Puebla, Rafael 'Chiquis' García, explicó que la transferencia de Emiliano Gómez a Tigres en el torneo Apertura 2026 se concretó debido a la insistencia del atacante uruguayo por salir de la institución, a pesar de que la directiva no contemplaba transferirlo.

El directivo habló de manera exclusiva con Azteca Deportes y mencionó: "Faltando tres días se nos acercó Emiliano Gómez junto con sus representantes y el deseo insistentemente de él es que le diéramos la oportunidad de salir del club".

García explicó el impacto que representó esta decisión para el cuerpo técnico: "Para nosotros es un golpe muy fuerte en lo deportivo porque sabemos toda la calidad que tiene Emiliano Gómez, pero ante tanta insistencia de él de decir que era su sueño y que tenía esta ilusión, no hubo manera de echarnos para atrás. El tema aquí es que fue totalmente fuera de tiempo y forma".

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‘Chiquis’ García habla de todo lo que intentaron por mantener a Emiliano Gómez en el Puebla 😌 pic.twitter.com/j6UzYZCfCF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 10, 2026

El precio que pagó Tigres por el refuerzo uruguayo procedente del Puebla

De acuerdo con los reportes de la operación, Tigres cerró la contratación del delantero por un monto aproximado de 4.5 millones de dólares fijos, además de 900 mil dólares en variables sujetas al cumplimiento de objetivos. Como parte del acuerdo, el conjunto camotero conservará el 20% de la carta del futbolista ante una eventual venta futura.

Sobre las condiciones del traspaso, García puntualizó: "A final de cuentas se llegó a un arreglo considerable con Tigres, pero te repito, en esta ocasión no era lo que nosotros pretendíamos, era quedarnos con el plantel completo".

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