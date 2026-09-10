OFICIAL: Cruz Azul jugará dos clásicos este fin de semana en el Apertura 2026

El equipo varonil y femenil de Cruz Azul vivirá un fin de semana de alta exigencia, donde ambas escuadras afrontarán compromisos de máxima rivalidad en sus respectivas competencias dentro del Apertura 2026.

En la Liga MX, la Máquina recibirá al Club América en una nueva edición del Clásico Capitalino, choque que se disputará en la cancha del Estadio Banorte. Los dirigidos por Joel Huiqui tendrán una auténtica prueba de fuego tras dejar atrás un breve bache en el certamen; el compromiso está programado para arrancar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la jornada 8 del Apertura 2026.

Por su parte, en la Liga MX Femenil, las pupilas de Raúl "Potro" Gutiérrez recibirán a Pumas UNAM en el Estadio Centenario de Cuernavaca, duelo pactado para el próximo viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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PRÓXIMO PARTIDO EN CASA 🏠

🆚 Pumas

📅 11 septiembre

⏰ 19:00

🏟️ Centenario pic.twitter.com/VRGeEParMZ — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) September 8, 2026

¿Cómo llegan Cruz Azul y América al Clásico Capitalino del Apertura 2026?

El Club América se presenta a este compromiso instalado en el primer lugar de la tabla general con 16 puntos, manteniendo la cima del torneo incluso con un partido pendiente. El conjunto dirigido por Guillermo Almada arriba con mayor descanso físico y plantel completo tras no registrar actividad la jornada anterior.

Por su parte, Cruz Azul ocupa la sexta posición con 12 unidades, instalado en zona de clasificación directa a la Liguilla. La escuadra de Joel Huiqui llega con la moral en alto luego de conseguir una victoria agónica de 1-0 sobre Santos Laguna, sellada con la anotación de José Paradela en los minutos finales.

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