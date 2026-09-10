El INESPERADO refuerzo de Cruz Azul para enfrentar al América en el Clásico Joven durante la Jornada 8 del Apertura 2026

La Máquina tendrá el regreso de uno de sus jugadores clave en el sistema táctico de Joel Huiqui, donde mediante redes sociales anunciaron el regreso de Rodolfo Rotondi.

El extremo argentino, figura de la décima, volvió a entrenar con los cementeros, donde publicaron en redes una foto del jugador con un mensaje de reloj, dando a entender que el jugador argentino podrá tener minutos el próximo sábado 12 de septiembre cuando reciban en la cancha del Estadio Banorte al Club América, en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Te puede interesar: Buenas noticias en Cruz Azul: dos FIGURAS apuntan a regresar ante América

¿Cuál fue la lesión que alejó a Rodolfo Rotondi de las canchas?

Durante el torneo Apertura 2026, Rotondi causó baja y estuvo varias semanas fuera de las canchas debido a una fascitis plantar combinada con una lesión en la zona femoral

Esta afección en la planta del pie y las molestias musculares lo obligaron a realizar trabajos diferenciados y perderse compromisos tanto de la Liga MX como de la Leagues Cup 2026 antes de iniciar su proceso de reintegración a los entrenamientos.

Te puede interesar: Kylian Mbappé, figura del Real Madrid: “Nunca le aconsejaría a mi hijo meterse en el mundo del futbol”

¿Qué es la fascitis plantar?

La fascitis plantar es la inflamación y sobrecarga de la fascia plantar, una banda gruesa de tejido conectivo que recorre la base del pie, uniendo el talón con los dedos. Su función principal es dar soporte al arco del pie y amortiguar los impactos al caminar, correr o saltar.



Causas en futbolistas: Sobrecarga continua de partidos, cambios bruscos de ritmo, impactos repetitivos en superficies duras y el uso de calzado deportivo (tachones) con poca amortiguación.

Sobrecarga continua de partidos, cambios bruscos de ritmo, impactos repetitivos en superficies duras y el uso de calzado deportivo (tachones) con poca amortiguación. Síntomas: Dolor punzante o ardor en el talón o la planta del pie, especialmente notable al dar los primeros pasos del día o al enfriarse el músculo tras el entrenamiento.

Te puede interesar: Seattle Seahawks vs New England Patriots: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 9 de septiembre, kickoff de la temporada 2026 de la NFL: marcador online