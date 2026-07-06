El cruce de Cristiano Ronaldo con una azafata antes del partido de Portugal y España: “Eres argentina”

La Selección de Portugal enfrenta el 'clásico ibérico' en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto luso se enfrenta esta tarde a la Selección de España en el Estadio de Dallas por el pase a los cuartos de final de la justa mundialista y en la previa el asignado a asistir a la conferencia de prensa fue nada más ni nada menos que Cristiano Ronaldo. El astro portugués habló por primera vez en conferencia en lo que va del certamen y reveló una anécdota en un avión con una azafata.

Portugal y España, el duelo de la fecha en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la antesala de este trascendental partido, el capitán de la escuadra portuguesa sorprendió a los medios de comunicación al revelar un detalle de su intimidad entre tantos viajes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo lo sabía por la forma en que me miró. Yo le dije: ‘Estoy seguro que eres argentina’. Y ella contestó: ‘¿Cómo sabes?’. Le dije: ‘Por la manera en que me miraste y desviaste los ojos muy rápido’. Eso quiere decir que no le gusta Cristiano“, amplió el Bicho, entre risas. El delantero comentó posteriormente que la mujer confirmó su procedencia de forma risueña y le deseó el mayor de los éxitos.

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El astro portugués de 41 años arriba al duelo trascendental con tres goles en la actual justa mundialista y con un rol preponderante en el equipo, pero solo dentro de la cancha sino también en el vestuario. Cristiano Ronaldo ha sido titular en todos los partidos que ha disputado Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A lo largo del torneo, alternó entre buenas actuaciones y partidos discretos que levantaron algunas críticas.

Ahora, el mundo entero colocará sus ojos en el tan ansiado duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, dos grandes figuras que intentarán darle el boleto a cuartos de final a sus respectivos seleccionados.