El dato inédito que revelaron en La Granja sobre la muerte del Perro Aguayo: todos se impactaron

Alberto del Río está dando de qué hablar en el reality show “La Granja”, pues recientemente reveló que la WWE firmó a Shoker, pero sus adicciones lo dejaron fuera de la empresa . Ahora, el luchador mexicano dio detalles exclusivos sobre la muerte del Hijo del Perro Aguayo, a 10 años de su fallecimiento.

El “Patron” mencionó que el Hijo del Perro Aguayo falleció debido a que ya estaba muy lastimado de las cervicales y un mal golpe provocó que éstas se desprendieran. Asimismo, el excampeón de la WWE aseguró que no fue culpa de Rey Mysterio Jr, quien estuvo en la primera y última función del líder de los Perros del Mal .

TVA Alberto del Río dio detalles sobre la muerte del Hijo del Perro Aguayo en el reality show La Granja

“Ya estaba muy lastimado de las cervicales y de toda la zona lumbar. Se da un azotón y se golpea atrás de la nuca, lo que provocó que se le desprendieran las cervicales. Entonces, él todavía trata de incorporarse para terminar la lucha y es donde el cuerpo se le rinde, cae ahí en la cuerda”, compartió Alberto del Río con sus compañeros del programa de TV Azteca.

¿Por qué se le culpó a Rey Mysterio Jr de la muerte del Hijo del Perro Aguayo?

Rey Mysterio Jr. fue señalado por los aficionados a la lucha libre como el principal responsable de la muerte del Hijo del Perro Aguayo por supuestamente darle una patada cuando ya estaba inconsciente. No obstante, Alberto del Río dijo que la estrella de la WWE no tuvo nada que ver, e incluso no lo golpea.

“Rey ni lo tocó. Lo ve ahí en posición y hace su 619 [llave del luchador], pero ni lo toca. Le echaron la culpa a Rey Mysterio, pero no tuvo nada que ver. Hasta lo llamaron a investigación”, aseguró el “Patrón”.

Las 2 versiones de la posible causa de la muerte del Hijo del Perro Aguayo

El exmegacampeón de Tiple A también dio a conocer que existen 2 versiones sobre la causa de muerte del Hijo del Perro Aguayo, aunque para él, la oficial fue la que se dio a conocer a los aficionados y la que se compartió en redes sociales.

“Yo conozco 2 versiones. Llega a la cuerda y ya no tuvo fuerzas para levantarse. La otra, que según [falleció] camino al hospital por la misma lesión de las cervicales. Yo creo que tiene más lógica esa, que se ve en el video como se va trastabillando y cae a la segunda cuerda [tras un azotón y golpearse la nuca]”, concluyó Alberto del Río.