deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

El dato inédito que revelaron en La Granja sobre la muerte del Perro Aguayo: todos se impactaron

El reality show es una joya para los amantes de la lucha libre con la participación de Alberto del Río, pues ha revelado grandes secretos del pancracio mexicano

El dato inédito que revelaron en La Granja sobre la muerte del Perro Aguayo: todos se impactaron
Mexsport
El dato inédito que revelaron en La Granja sobre la muerte del Perro Aguayo: todos se impactaron
José Alejandro
Lucha Azteca
Compartir

Alberto del Río está dando de qué hablar en el reality show “La Granja”, pues recientemente reveló que la WWE firmó a Shoker, pero sus adicciones lo dejaron fuera de la empresa . Ahora, el luchador mexicano dio detalles exclusivos sobre la muerte del Hijo del Perro Aguayo, a 10 años de su fallecimiento.

El “Patron” mencionó que el Hijo del Perro Aguayo falleció debido a que ya estaba muy lastimado de las cervicales y un mal golpe provocó que éstas se desprendieran. Asimismo, el excampeón de la WWE aseguró que no fue culpa de Rey Mysterio Jr, quien estuvo en la primera y última función del líder de los Perros del Mal .

La Granja Perro Aguayo
TVA
Alberto del Río dio detalles sobre la muerte del Hijo del Perro Aguayo en el reality show La Granja

Ya estaba muy lastimado de las cervicales y de toda la zona lumbar. Se da un azotón y se golpea atrás de la nuca, lo que provocó que se le desprendieran las cervicales. Entonces, él todavía trata de incorporarse para terminar la lucha y es donde el cuerpo se le rinde, cae ahí en la cuerda”, compartió Alberto del Río con sus compañeros del programa de TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué se le culpó a Rey Mysterio Jr de la muerte del Hijo del Perro Aguayo?

Rey Mysterio Jr. fue señalado por los aficionados a la lucha libre como el principal responsable de la muerte del Hijo del Perro Aguayo por supuestamente darle una patada cuando ya estaba inconsciente. No obstante, Alberto del Río dijo que la estrella de la WWE no tuvo nada que ver, e incluso no lo golpea.

“Rey ni lo tocó. Lo ve ahí en posición y hace su 619 [llave del luchador], pero ni lo toca. Le echaron la culpa a Rey Mysterio, pero no tuvo nada que ver. Hasta lo llamaron a investigación”, aseguró el “Patrón”.

Las 2 versiones de la posible causa de la muerte del Hijo del Perro Aguayo

El exmegacampeón de Tiple A también dio a conocer que existen 2 versiones sobre la causa de muerte del Hijo del Perro Aguayo, aunque para él, la oficial fue la que se dio a conocer a los aficionados y la que se compartió en redes sociales.

“Yo conozco 2 versiones. Llega a la cuerda y ya no tuvo fuerzas para levantarse. La otra, que según [falleció] camino al hospital por la misma lesión de las cervicales. Yo creo que tiene más lógica esa, que se ve en el video como se va trastabillando y cae a la segunda cuerda [tras un azotón y golpearse la nuca]”, concluyó Alberto del Río.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×