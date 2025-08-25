Los caminos de la vida: el luchador que estuvo en el debut y muerte del Hijo del Perro Aguayo

Rey Mysterio Jr estuvo en el debut y muerte del Hijo del Perro Aguayo, una curiosidad del deporte espectáculo que muy pocos conocen. El luchador que no es mexicano, sino de otra nacionalidad , compartió ring por primera vez con el hijo de una gran leyenda en 1995 y la última vez fue 20 años después en una función realizada en Tijuana, Baja California.

El Hijo del Perro Aguayo debutó profesionalmente a la edad de 15 años en una función que se realizó en el Río Nilo de Guadalajara, Jalisco, donde hizo pareja junto a Rey Mysterio Jr y Frisbee. Se enfrentaron a Psicosis, Juventud Guerrera y El Picudo, dando así sus primeros pasos en la lucha libre, deporte en el que años después se convertiría en leyenda, tal es el caso de L.A Park, quien inició ganando 16 pesos hasta cobrar miles en sus inicios con la Triple A .

Rey Mysterio Jr también estuvo en la última lucha del Hijo del Perro Aguayo y en la cual perdería la vida el 21 de marzo de 2015 en Tijuana, Baja California. De acuerdo con los reportes, el luchador falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por un traumatismo cervical, lesiones en el área que acarreaba desde hacía años debido a los golpes que recibía durante las funciones.

No obstante, el luchador mexicano-estadounidense fue señalado y juzgado como el principal responsable en la muerte del Hijo del Perro Aguayo, ya que en aquella función Rey Mysterio Jr le aplicó un 6-1-9 cuando su compañero estaba inconsciente.

¿Por qué se le acusó a Rey Mysterio Jr de la muerte del Hijo del Perro Aguayo?

Rey Mysterio Jr regresó a México después de estar varios años en WWE, a fin de comenzar una gira en el país azteca tras darse un descanso de la empresa estadounidense. Por ello, comenzó una rivalidad deportiva con El Hijo del Perro Aguayo que, según los analistas de lucha libre de aquel tiempo, concluiría en Triplemanía XXIII, aunque ello no sucedería.

En la función donde El Hijo del Perro Aguayo perdería la vida hubo un factor clave, pues uno de los luchadores le dio una patada para lanzarlo hacía las cuerdas, desde ese momento en los videos que circularon en las redes sociales ya se mostraba al luchador inconsciente, y fue entonces que Rey Mysterio Jr aprovechó para aplicarle su movimiento famoso: 6-1-9.

Si bien es cierto Rey Mysterio Jr ni siquiera tocó al Hijo del Perro Aguayo, ya que se había percatado de que algo no estaba bien. Sin embargo, ese movimiento de la lucha libre fue la excusa para culparlo de la muerte, aunque tiempo después se darían a conocer más videos en donde se aprecia el momento exacto donde el luchador queda inconsciente y pierde la vida.

El fallecimiento del Hijo del Perro Aguayo le afectó a Rey Mysterio Jr, ya que abajo del ring tenían una amistad de años y planeaban llevar su rivalidad a escenarios importantes, pero la muerte sorprendió al luchador que formó una de las facciones más famosas: los Perros del Mal.