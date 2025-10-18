¡MALAS NOTICIAS! El dato que perturba la memoria de las Chivas antes de enfrentar al Mazatlán
La casa de las Chivas recibe el partido entre los Rojiblancos y los Cañoneros de Mazatlán, pero el duelo refresca malos recuerdos para la institución Jalisciense con la presencia de Robert Dante Siboldi
Robert Dante Siboldi vivirá este sábado un reencuentro cargado de historia: volverá al Estadio de las Chivas por primera vez desde que, al frente de Tigres, le arrebató a Chivas el título del Clausura 2023 en una final que pasó a la memoria por la espectacular remontada felina y el gol decisivo en tiempo extra.
Ese triunfo (3-2) en Guadalajara marcó uno de los momentos más recordados de la temporada 2023 y convirtió al uruguayo en protagonista de aquella gesta.
Siboldi llega a ese mismo escenario pero desde otro banquillo rival: el entrenador uruguayo fue anunciado como director técnico de Mazatlán FC para el Apertura 2025, cargo con el que busca devolver la estabilidad y competitividad a la escuadra sinaloense. Su regreso a la Liga MX y su contratación por el club de la Perla del Pacifico fueron confirmados como un movimiento clave para el proyecto de Mazatlán.
¿En qué jornada regresa Robert Dante Siboldi a la casa de las Chivas?
El duelo entre Chivas y Mazatlán, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025, se jugará en el Estadio ubicado en Zapopan, el mismo recinto donde se definió aquel título y representa, además del choque deportivo, un choque de historias: el técnico que una vez celebró con Tigres en esa cancha ahora deberá enfrentar a la afición rojiblanca que nunca olvida esa final. La programación oficial del club y medios locales confirman el partido y la expectativa que genera su retorno.
¿Por qué es tan importante la visita de Mazatlán a la casa de las Chivas?
Para Mazatlán y para Siboldi este partido tiene doble lectura: por un lado, la necesidad de sumar puntos en la tabla; por otro, la oportunidad y el desafío emocional de enfrentar a un rival y una afición con recuerdos recientes y vivos. El acento en ese “reencuentro” que cargará la cancha de tensión, recuerdos y versiones distintas de la misma historia: triunfo pasado para unos, motivo de revancha para otros.
En lo puramente deportivo, Siboldi deberá mostrar su capacidad táctica para sacar un resultado positivo lejos de casa; en lo simbólico, su paso por Zapopan servirá para medir cómo se gestiona la memoria deportiva en el futbol mexicano.