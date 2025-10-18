¡MALAS NOTICIAS! El dato que perturba la memoria de las Chivas antes de enfrentar al Mazatlán

Robert Dante Siboldi vivirá este sábado un reencuentro cargado de historia: volverá al Estadio de las Chivas por primera vez desde que, al frente de Tigres, le arrebató a Chivas el título del Clausura 2023 en una final que pasó a la memoria por la espectacular remontada felina y el gol decisivo en tiempo extra.

Ese triunfo (3-2) en Guadalajara marcó uno de los momentos más recordados de la temporada 2023 y convirtió al uruguayo en protagonista de aquella gesta.

Siboldi llega a ese mismo escenario pero desde otro banquillo rival: el entrenador uruguayo fue anunciado como director técnico de Mazatlán FC para el Apertura 2025, cargo con el que busca devolver la estabilidad y competitividad a la escuadra sinaloense. Su regreso a la Liga MX y su contratación por el club de la Perla del Pacifico fueron confirmados como un movimiento clave para el proyecto de Mazatlán.

¿En qué jornada regresa Robert Dante Siboldi a la casa de las Chivas?

El duelo entre Chivas y Mazatlán, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025, se jugará en el Estadio ubicado en Zapopan, el mismo recinto donde se definió aquel título y representa, además del choque deportivo, un choque de historias: el técnico que una vez celebró con Tigres en esa cancha ahora deberá enfrentar a la afición rojiblanca que nunca olvida esa final. La programación oficial del club y medios locales confirman el partido y la expectativa que genera su retorno.

¿Por qué es tan importante la visita de Mazatlán a la casa de las Chivas?

Para Mazatlán y para Siboldi este partido tiene doble lectura: por un lado, la necesidad de sumar puntos en la tabla; por otro, la oportunidad y el desafío emocional de enfrentar a un rival y una afición con recuerdos recientes y vivos. El acento en ese “reencuentro” que cargará la cancha de tensión, recuerdos y versiones distintas de la misma historia: triunfo pasado para unos, motivo de revancha para otros.

En lo puramente deportivo, Siboldi deberá mostrar su capacidad táctica para sacar un resultado positivo lejos de casa; en lo simbólico, su paso por Zapopan servirá para medir cómo se gestiona la memoria deportiva en el futbol mexicano.