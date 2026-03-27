El defensa por el que Barcelona pagaría casi 100 millones

El Barcelona ya conoce las condiciones para intentar uno de los fichajes que más gustan de cara a la próxima temporada. Se trata de Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milan y uno de los perfiles que más interesan en la idea del equipo, tiene un precio definido que podría complicar seriamente cualquier negociación.

Desde Italia, reportes señalan que el conjunto nerazzurro estaría dispuesto a escuchar ofertas por el zaguero zurdo 26 años, aunque no a cualquier costo. La cifra que manejan oscila entre los 70 y 80 millones de euros, una cantidad que representa un desafío importante para las finanzas blaugranas y que obligaría al club a analizar cuidadosamente su traspaso.

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Bastoni es valuado casi en 100 millones

Mientras su futuro se discute fuera del campo, el italiano continúa demostrando su importancia en escenarios de alta exigencia. El defensor se mantiene como titular con la Selección de Italia y afronta el repechaje en la búsqueda de un boleto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentros que también sirven como vitrina para los clubes interesados en su contratación.

Dentro del entorno azulgrana, Bastoni es visto como una pieza ideal para fortalecer la línea defensiva por su capacidad para salir con balón controlado, su lectura táctica y su experiencia en competiciones europeas. Además, el interés del futbolista por probar suerte en otra liga podría jugar a favor del Barcelona en un eventual intento por concretar la operación.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo económico. La exigencia del Inter y la necesidad de equilibrar las cuentas convierten la negociación en un reto complejo. Aun así, el nombre del italiano continúa en lo alto de la lista de prioridades, mientras el club evalúa si podrá convertir ese deseo en una realidad durante el próximo verano

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