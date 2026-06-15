El delantero de Cabo Verde que tiene casi DOS AÑOS sin marcar un gol, pero lo convocaron por esta habilidad que tiene

Dailon Livramento, la figura de la delantera del Seleccionado de Cabo Verde, llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con tan solo dos goles en las últimas temporadas, uno defendiendo las camisetas del Hellas Verona italiano y otro con el Casa Pia portugués. Sin embargo, lo que llama más la atención es que cuando viste la remera de su seleccionado, Livramento marca goles y ya lo han sufrido países como Chile, Eswatini y Angola.

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Como si lo hecho en los amistosos con su selección fuera poco, Livramento marcó el gol más importante de Cabo Verde ya que fue por intermedio de él que lograron la victoria ante Camerún, que posteriormente les dio la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de esto, el delantero cuyo último gol a nivel de clubes fue el 18 de agosto de 2024 para el equipo italiano hizo historia en su selección.

