El Día del Padre que ningún aficionado mexicano puede olvidar por culpa de Martinoli

Christian Martinoli ha marcado época en la narración mexicana de futbol, por lo que es considerado el mejor del país en su rubro. Pero hay un relato que sobrepasó fronteras y que se dio en el Día del Padre, por lo que ningún aficionado lo puede olvidar; fue su relato en Rusia 2018, cuando México derrotó a Alemania por la mínima. También te puede interesar lo que pocos notaron con Tala Rangel en el duelo ante Corea del Sur.

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Martinoli hizo vibrar a toda una nación cuando México debutó con el pie derecho en la Copa Mundial de la FIFA™ de Rusia 2018 al vencer al que era el reciente campeón: Alemania. Ello fue posible gracias al solitario gol de Hirving “Chucky” Lozano, quien tiene un sueldo estratosférico en la MLS con el San Diego, pese a que no juega.

“En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania": Martinoli|Azteca Deportes

“He sufrido. En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania, a Alemania, Dr. Aquí estamos, los criticamos de arriba abajo y me importa un cacahuate, fiesta para todos, la fiesta será eterna, la fiesta será impresionante, Dr. México acaba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales, le ganó a Alemania”, mencionó el narrador de Azteca Deportes después de que el árbitro central finalizó el partido.

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Épicas narraciones de Christian Martinoli con México

Christian se ha convertido en el narrador más importante de México, ello en gran medida a su forma de relatar los partidos, pues hace magia al volverlos entretenidos cuando en la cancha no es así, junto a su gran mancuerna Luis García y los demás colaboradores de Azteca Deportes, como Zague, David Medrano, Jorge Campos, Carlos Guerrero y Antonio Rosique, por mencionar a algunos.

Entre las narraciones más épicas y que han quedado para la historia de Martinoli hay muchas, pero estas son algunas de ellas



Gol de oro de Oribe Peralta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

de Oribe Peralta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Gol de Giovani Dos Santo s en los octavos de final de Brasil 2014

s en los octavos de final de Brasil 2014 El único haitiano que había en el área, en el Preolímpico de 2008.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.