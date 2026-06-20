Muchos no notaron esto que Christian Martinoli dijo en la narración de Tala Rangel

Christian Martinoli ya estalló en llanto por México y ya se hizo viral por numerosas razones en sus transmisiones de TV Azteca Deportes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, durante el último juego contra Corea del Sur muy pocos notaron qué fue lo que dijo durante la narración de la atajada de Raúl Tala Rangel.

El partido iba 1-0 a favor de México y ese resultado le permitía la clasificación a la siguiente ronda, a 16avos de final, y definiendo siempre en el Estadio CDMX (antes Azteca). Todo era perfecto hasta que Corea del Sur tuvo la jugada más clara del encuentro, pero el guardametas de Chivas tuvo una parada de otro planeta. La FIFA destacó la atajada de Tala Rangel y Martinoli también.

La FIFA menciona al Tala Rangel

La narración de Christian Martinoli a la parada de Tala Rangel en México - Corea del Sur

Cuando se venía el centro hacia la zona defensiva de México, el relator de TV Azteca Deportes ya sabía que sería una jugada compleja. “Hay tres en el área, atención con el centro, ¡está el empate!”, comenzó diciendo el narrador. Pero no esperaba lo que vendría después. “¡¡¡Talavera!!! Ahí el Tala Rangel terminó tapando”, gritó con euforia Martinoli al ver la atajada.

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Martinoli comparó a Tala Rangel con Alfredo Talavera por su atajada

El apodo “Tala” viene justamente de su parecido con Alfredo Talavera, histórico portero mexicano que jugó tres mundiales (2014, 2018 y 2022). Destacó principalmente en Toluca y Pumas, y fue un pilar constante en las convocatorias de la Selección Mexicana. Se destacó en la Liga BBVA MX y se retiró en 2024.

Alfredo Talavera

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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