El día en el que la Selección Mexicana se bañó de Oro en Londres 2012

Ciudad de México.- Eran los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El Estadio de Wembley se vestía de gala para albergar la final del fútbol varonil. México, llegaba a la final, después de dejar en el camino a las selecciones de: Corea del Sur, Gabón, Suiza , Senegal y Japón.

En la final se media nada más y nada menos que a Brasil, comandada por: Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Alexandre Pato, Hulk, y dirigida por Mano Menezes. Era el torneo de Brasil, ya que con esos jugadores, podía romper una maldición que lo aquejaba por años, pues el oro Olímpico, era el único certamen que le faltaba en sus vitrinas.

En las inmediaciones del estadio, era la locura, aficionados de todo el mundo se daban cita. Infinidad de Brasileños, pero los mexicanos salían de todos lados. Las familias de los futbolistas, como la de Marco Fabián, acompañaron desde el principio a la selección mexicana. Conseguir un boleto para la gran final, era casi imposible. La reventa estaba por las nubes, pero uno de los mayores gestos que se pudieron ver aquel día, fue gracias a los Ingleses. Ya que al ver que los mexicanos se morían por entrar al estadio para ver a su selección, muchos de ellos les regalaron el boleto, en lo que fue uno de los mejores gestos del torneo.

México arrancaba con Jesús Corona en la portería, En la defensa Israel Jiménez, Carlos Salcido, Hiram Mier y Darvin Chávez. Diego Reyes y el "Chatón" Enríquez y Héctor Herrera en la media cancha, y arriba Marco Fabián, Javier Aquino y el "talismán" Oribe Peralta. Era el once que mandaba Luis Fernando Tena.

Mientras que Brasil lo hacía con: Gabriel, Rafael, Thiago Silva, Juan Hesus, Sandro, Marcelo, Romulo, Leandro Damiao, Oscar, Neymar y Alex Sandro.

El momento emotivo llegó con la ceremonia de los Himnos Nacionales, todo estaba prácticamente listo, México, ganaba el saque inicial, se escucho el silbatazo y arrancaba el partido, Apenas corría el segundo 27 del 1er tiempo, Javier Aquino, robaba una pelota que le cayó a los pies de Oribe Peralta. "El Talismán" no lo pensó 2 veces y sacó un disparo potente a primer palo, dónde nada pudo hacer el guardameta. México se iba al frente 1-0. Giovani Dos Santos, quien se lesionó, festejaba efusivamente en la banca y sus compañeros fueron con él, haciendo una señal con el brazo.

Pero Brasil, no se quedaría cruzado de brazos. comenzó a agobiar al equipo mexicano, una y otra vez, y al minuto 37, Jesús Corona se vestía de héroe, al atajar en la misma jugada, 2 ocasiones de gol. Así finalizaba la primera mitad.

En la parte complementaria, Marco Fabián, estremeció al estadio, al pelear una pelota con el guardameta, el balón quedó en el aire y el 8 de la selección, no lo pensó 2 veces y se lanzó una chilena, que pegó en el travesaño. México era más que Brasil, se sentía en la cancha, en el estadio, en el ambiente.

Pasaban los minutos y México acechaba, al minuto 71, tiro de esquina a favor de la selección azteca, Ponce cobraba, pelota peinada por el Chatón Enríquez y Marco Fabián estuvo cerca de anotar el 2 x 0.

Pero pasaron solo 3 minutos. El Minuto 74 será recordado por todos nosotros. Marquito tomaba la pelota, para cobrar un tiro libre directo. Fabián cobraba, mientras que Oribe, hacia un movimiento hacia el corazón del área, llegaba solo y su alma para conectar de cabeza y el resto... es historia.

"Gol de oro, Gol de Oro, gol de Oribe, Gooooooooooooool de México, Oribe, Oribe, no te mueras nunca Oribe, te amo Peralta, te amo Peralta, doy todo por ti Peralta, Tú, Tú eres el héroe de la película, yo te amo Peralta, Dr. García vamos a morir con Oribe, que nos entierren juntos Oribe, por el amor de Deus, el carnaval es mexicano, ¿ Dónde están los tamborcitos ? ¿Dónde están las garotas ? ¡¡¡Adeus Doctor !!!

La narración de Chritian Martinoli quedará para la posteridad, al igual que el Gol de Oribe.

Llegaba el minuto 90, México tenía en la bolsa la medalla de Oro, pero Brasil descontaría por parte de Hulk, tras un error en la marcación de Darvin Chávez. Los Sudamericanos, eran un vendabal, y al minuto 92, llegaba una vez más Hulk, por la banda de la derecha, mandó un centro certero, cabezazo, y la pelota se va por un lado. Los cariocas tuvieron el empate, y lo dejaron ir.

De pronto, se escucho el silbatazo final y aquello, era una verdadera fiesta, las lágrimas de los jugadores comenzaron a correr. El momento de recibir la medalla, fue algo inolvidable, y el entonar el himno nacional mexicano fue sublime. Las Lágrimas de Luis Fernando Tena, captadas por la cámara de TV Azteca, le dieron la vuelta al mundo, México había logrado lo impensable, simplemente, El logró más importante para una Selección Mexicana de Fútbol.