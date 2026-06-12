Raúl Jiménez pasó de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos, pues marcó lo que fue su primer gol en las Copas Mundiales de la FIFA™. Sin embargo, hace un par de meses murió su papá a causa de cáncer de páncreas. Por ello, recordamos en este artículo el día en el que su padre se enfrentó a la prensa mexicana para defender a su hijo de las críticas.

Raúl Jiménez Vega siempre acompañó y apoyó a su hijo hasta el día de su muerte, pues fue él quien lo siguió de muy cerca cuando iniciaba en las Fuerzas Básicas del América hasta llegar a jugar en el viejo continente y en la Selección Mexicana en las ediciones anteriores de las Copas Mundiales de la FIFA™, torneo en el que será sancionado César Montes con un partido.

El día que el papá de Raúl Jiménez se enfrentó a la prensa mexicana para defender a su hijo de las críticas|Archivo

El día en el que el papá de Raúl se enfrentó a la prensa mexicana

Antes de la Copa Mundial de la FIFA™ de Qatar 2022, Raúl vivía su mejor momento futbolístico, hasta que llegó el trágico día en el que chocó la cabeza con David Luiz a finales de 2020, lo que le costó ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente.

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Después de ello, el seleccionado mexicano sufrió una pubalgia que casi lo deja fuera de la convocatoria de Gerardo Martino, pero fue llamado pese a que no estaba al 100%. Ello generó duda en la prensa mexicana sobre si merecía estar o no en la Copa Mundial de la FIFA™.

El papá de Jiménez explotó contra un periodista luego de que este asegurara que Raúl no estaba considerado entre los convocados para Qatar 2022. Debido a lo anterior, Jiménez de la Vega exigió su despido de inmediato.

“Las mentiras no se valen en ningún programa, eso no, y si tu fuente no es confiable y si tú no lo has corroborado, entonces no puedes lanzar esas”, cuestionó el padre de Jiménez, quien falleció el 11 de marzo de este año.

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