Qué es la Mano de Dios de Diego Maradona: en qué partido y contra quién fue

Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una instancia decisiva de la Copa Mundial de la FIFA™. La Semifinal de 2026 recupera uno de los antecedentes más recordados del futbol internacional: la tarde en la que Diego Armando Maradona marcó la denominada “Mano de Dios”.

El episodio ocurrió hace 40 años, también durante una Copa del Mundo disputada en territorio mexicano. Aquella jugada quedó instalada en la historia por la manera en la que se produjo, pero también por las palabras que utilizó el propio Maradona para explicar su gol.

Qué es la Mano de Dios de Diego Maradona

La “Mano de Dios” es el nombre con el que se conoce al primer gol de Diego Maradona en el triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en la Copa Mundial de México 1986.

La jugada ocurrió a los 51 minutos. Después de un intento de despeje del mediocampista inglés Steve Hodge, la pelota quedó elevada dentro del área. Maradona fue a buscarla ante la salida del portero Peter Shilton y terminó enviándola al arco con su mano izquierda.

El árbitro tunecino Ali Bin Nasser no observó la infracción y convalidó la anotación. En aquella época, tecnologías actuales como el VAR ni siquiera estaban pensadas para ser integradas al futbol, por lo que el gol permaneció en el marcador pese a los reclamos de los futbolistas ingleses.

Argentina se puso en ventaja gracias a una acción que generó controversia de inmediato, aunque su denominación más famosa aparecería después del encuentro.

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Por qué se llama la Mano de Dios

Maradona fue consultado por la manera en la que había marcado el gol y respondió que la pelota había entrado “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”.

La frase recorrió el mundo y terminó convirtiéndose en el nombre oficial de la jugada. Con el paso de los años, la “Mano de Dios” dejó de ser únicamente una acción polémica para transformarse en uno de los momentos más reconocidos de la carrera del argentino.

En qué partido fue la Mano de Dios

La “Mano de Dios” ocurrió el 22 de junio de 1986, durante el partido entre Argentina e Inglaterra por los Cuartos de Final del Mundial de México.

El encuentro se disputó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Argentina ganó 2-1 y consiguió su clasificación a las Semifinales del torneo.

El partido también estaba marcado por el contexto político existente entre ambos países, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas. Aunque los protagonistas insistieron en separar el deporte de la política, el cruce adquirió una carga emocional que continúa presente en la rivalidad.

Argentina e Inglaterra vuelven a enfrentarse en 2026

El recuerdo de Maradona vuelve a ocupar un lugar central en la previa del Argentina vs Inglaterra por las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro se disputa este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. Será la primera ocasión en la que ambas selecciones se enfrenten por una Semifinal mundialista.

Argentina llega después de eliminar 3-1 a Suiza en los Cuartos de Final, mientras que Inglaterra obtuvo su clasificación tras superar 2-1 a Noruega. El ganador avanzará a la Final contra España.

La nueva edición del enfrentamiento recupera inevitablemente la historia de México 1986. La “Mano de Dios” y la figura de Maradona vuelven a aparecer alrededor de un partido que mantiene su peso histórico cuatro décadas después.